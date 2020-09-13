Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Еще учтите, что с начала года инвестиционная недвига принесла примерно 5% арендой.
Инфляцию не учли. Без нее бетон бы вообще превратился в унылое овно.
Понял. Бетон говно, но альтернативы нет, или вы ее постеснялись предложить.
Покупка валюты в которой номинированы мировые долги все еще выглядит привлекательным делом. Турцию знаете? Там застройка, девелопмент был поставлен на поток, все росло, сплошной дорожай. Пришел великий пушной зверек и всех бетоновлошенцев теперь наказывает обесценивающейся лирой. Думаете Украину пронесет? Ага щас. Девал будет продолжаться.
Zebra написав:Думаете Украину пронесет? Ага щас. Девал будет продолжаться.
Ждем, а то гривнекредит пока не радует. То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать? Сомнительный совет. Пока не только не дешевеет, а даже чуть-чуть дорожает, и недополученные с аренды деньги = потерянные деньги.
Zebra написав:Думаете Украину пронесет? Ага щас. Девал будет продолжаться.
Ждем, а то гривнекредит пока не радует. То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать? Сомнительный совет. Пока не только не дешевеет, а даже чуть-чуть дорожает, и недополученные с аренды деньги = потерянные деньги.
Zebra написав:Я прогнозирую в следующем году курс вплоть до 37.
Подождем, посмотрим. Я не призываю сейчас бежать и покупать первое попавшееся, но если вылезет хороший вариант, то можно взять. Предположим, курс +30%. На сколько подешевеет, на 15 из которых 8 перекроются арендой? А если курс не 37, а если не подешевеет? Все может быть. Мы уже увидели, как курс с 23,5 вырос до 28,5 и что, сильно подешевело?
Zebra написав:Я прогнозирую в следующем году курс вплоть до 37.
Подождем, посмотрим. Я не призываю сейчас бежать и покупать первое попавшееся, но если вылезет хороший вариант, то можно взять. Предположим, курс +30%. На сколько подешевеет, на 15 из которых 8 перекроются арендой? А если курс не 37, а если не подешевеет? Все может быть. Мы уже увидели, как курс с 23,5 вырос до 28,5 и что, сильно подешевело?
Я связываю некоторую корреляцию стоимости бетона с ростом евро. Если евро перестанет к доллару укрепляться, то и бетону ничего хорошего не светит.
Vlad442 написав:Я произвожу услугу по предоставлению жилья тем, кто производит материальное. Если вы имеете в виду вкладываться в производство в Украине, спрошу, вы пробовали? Или просто так советуете?
Просто так советую. В этой стране все хотят друг другу услужить и на заработанное купить авто, шмотье и гаджеты, которые производятся не здесь. Дослужились. В Киеве не производят материальное, его делают на периферии. Сейчас мы что имеем? Предлагаемая Вами услуга очень подросла в себестоимости, при этом платёжеспособность клиентов упала. Как бизнесмен что Вы готовы/можете сделать: -работать в 0, снизив аренду? -продавить застройщика и купить новострой дешевле, чтобы сдать потом дешевле, сохранив процент рентабельности?