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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5385538653875388>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:45

  Serg-ik написав:.. В Киеве не производят материальное, его делают на периферии.
..

производят, поверьте.
больше, чем вы можете себе представить.
но импортируют, еще больше: слава богу, цемент пока свой
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Как бизнесмен что Вы готовы/можете сделать:
-работать в 0, снизив аренду?
-продавить застройщика и купить новострой дешевле, чтобы сдать потом дешевле, сохранив процент рентабельности?

В аренде есть годы с более высокой рентабельностью, есть с менее высокой. Достаточно сложный вход-выход (купить дорого, продать дешево, ремонт хлопотно) делает бессмысленным бегать туда-сюда, даже, если бы у меня были идеи, куда вложить под больший процент.
Аренда это не совсем активный бизнес. Тут есть и элемент пассивного дохода, и сохранения средств, поэтому величина дохода не главное. Как есть депо под отрицательный процент, так и тут небольшие убытки допустимы. Я купил квартиру, а знакомый "прокручивал" деньги. У меня осталась постаревшая квартира и ежемесячный чек с аренды, а у него деньги как-то рассосались.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:01

После поста Зебры - прямо таки поименная перекличка продажников. И снова этот глупый шорткат "альтернативы нет".

Сами же видят динамику, и не могут в голове сложить, что при падении валютной цены и обычный обмен гривны на валюту является той самой альтернативой. А если сбережения/доходы уже в валюте, то даже матрац даст достоверно больший доход, чем бетон - ноль против минуса...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Сами же видят динамику, и не могут в голове сложить, что при падении валютной цены и обычный обмен гривны на валюту является той самой альтернативой. А если сбережения/доходы уже в валюте, то даже матрац даст достоверно больший доход, чем бетон - ноль против минуса...

То же самое вы говорили весной. Прошло полгода. Бетон под аренду пока выигрывает у матраса с разгромным счетом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:09

  Zebra написав: Думаете Украину пронесет? Ага щас. Девал будет продолжаться.
https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... UjOCMwIyMj


Плюсую, девал не избежен.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:19

  remark написав:
  Zebra написав: Думаете Украину пронесет? Ага щас. Девал будет продолжаться.
https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... UjOCMwIyMj


Плюсую, девал не избежен.

...а может все таки земля плоская и лежит на 3(трех) китах?... :shock:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:36

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Сами же видят динамику, и не могут в голове сложить, что при падении валютной цены и обычный обмен гривны на валюту является той самой альтернативой. А если сбережения/доходы уже в валюте, то даже матрац даст достоверно больший доход, чем бетон - ноль против минуса...

То же самое вы говорили весной. Прошло полгода. Бетон под аренду пока выигрывает у матраса с разгромным счетом.


Вранье. Полгода назад цены были на 5% выше. Никакая аренда, даже в самые хорошие годы, не даст за полгода 5% + расходы на оформление права собственности и услуги рыла, разнесенные во времени + амортизация, разнесенная во времени.

По факту на сегодня NPV такой инвестиции был бы резко отрицательным, и в лучшем случае вышел бы в ноль когда-нибудь в 2024-2025-м.

Если вы не умеете оценивать стоимость денег во времени, это не значит, что никто не умеет!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:38

  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. В Киеве не производят материальное, его делают на периферии.
..

производят, поверьте.
больше, чем вы можете себе представить.
но импортируют, еще больше: слава богу, цемент пока свой

В Києві, загалом, з матеріального - виробляють бетонно-пінопластові паралелепіпеди, висотою 25 поверхів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вранье. Полгода назад цены были на 5% выше.

Чем докажете? Мусорные индексы?
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше. Та же трешка, которую я приводил как индикатор за 80 плюс оформление, сколько сейчас стоит? 100? А сколько бы принесла аренды за полгода?
Трудно спорить с человеком, который живет в своем виртуальном мире и считает враньем все, что не укладывается в его картину мира.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:45

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вранье. Полгода назад цены были на 5% выше.

Чем докажете? Мусорные индексы?
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше. Та же трешка, которую я приводил как индикатор за 80 плюс оформление, сколько сейчас стоит? 100? А сколько бы принесла аренды за полгода?
Трудно спорить с человеком, который живет в своем виртуальном мире и считает враньем все, что не укладывается в его картину мира.

Ціни КРЖН - в перспективі на найближчі 1-2 роки - однозначно просядуть.
Без варіантів.
Я не люблю московитських та промасковських троллів, проте погоджуюсь з зазнчеим паном - ніякого росту цін КРЖН зараз не буде. Очікується падіння.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 13 жов, 2020 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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