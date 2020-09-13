производят, поверьте.
больше, чем вы можете себе представить.
но импортируют, еще больше: слава богу, цемент пока свой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:45
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В аренде есть годы с более высокой рентабельностью, есть с менее высокой. Достаточно сложный вход-выход (купить дорого, продать дешево, ремонт хлопотно) делает бессмысленным бегать туда-сюда, даже, если бы у меня были идеи, куда вложить под больший процент.
Аренда это не совсем активный бизнес. Тут есть и элемент пассивного дохода, и сохранения средств, поэтому величина дохода не главное. Как есть депо под отрицательный процент, так и тут небольшие убытки допустимы. Я купил квартиру, а знакомый "прокручивал" деньги. У меня осталась постаревшая квартира и ежемесячный чек с аренды, а у него деньги как-то рассосались.
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:01
После поста Зебры - прямо таки поименная перекличка продажников. И снова этот глупый шорткат "альтернативы нет".
Сами же видят динамику, и не могут в голове сложить, что при падении валютной цены и обычный обмен гривны на валюту является той самой альтернативой. А если сбережения/доходы уже в валюте, то даже матрац даст достоверно больший доход, чем бетон - ноль против минуса...
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То же самое вы говорили весной. Прошло полгода. Бетон под аренду пока выигрывает у матраса с разгромным счетом.
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:09
Плюсую, девал не избежен.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:19
...а может все таки земля плоская и лежит на 3(трех) китах?...
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:36
Вранье. Полгода назад цены были на 5% выше. Никакая аренда, даже в самые хорошие годы, не даст за полгода 5% + расходы на оформление права собственности и услуги рыла, разнесенные во времени + амортизация, разнесенная во времени.
По факту на сегодня NPV такой инвестиции был бы резко отрицательным, и в лучшем случае вышел бы в ноль когда-нибудь в 2024-2025-м.
Если вы не умеете оценивать стоимость денег во времени, это не значит, что никто не умеет!
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:38
В Києві, загалом, з матеріального - виробляють бетонно-пінопластові паралелепіпеди, висотою 25 поверхів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чем докажете? Мусорные индексы?
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше. Та же трешка, которую я приводил как индикатор за 80 плюс оформление, сколько сейчас стоит? 100? А сколько бы принесла аренды за полгода?
Трудно спорить с человеком, который живет в своем виртуальном мире и считает враньем все, что не укладывается в его картину мира.
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:45
Ціни КРЖН - в перспективі на найближчі 1-2 роки - однозначно просядуть.
Без варіантів.
Я не люблю московитських та промасковських троллів, проте погоджуюсь з зазнчеим паном - ніякого росту цін КРЖН зараз не буде. Очікується падіння.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 13 жов, 2020 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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