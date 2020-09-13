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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5385538653875388

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:50

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вранье. Полгода назад цены были на 5% выше.

Чем докажете? Мусорные индексы?
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше. Та же трешка, которую я приводил как индикатор за 80 плюс оформление, сколько сейчас стоит? 100? А сколько бы принесла аренды за полгода?
Трудно спорить с человеком, который живет в своем виртуальном мире и считает враньем все, что не укладывается в его картину мира.

Ціни КРЖН - в перспективі на найближчі 1-2 роки - однозначно просядуть.
Без варіантів.

А ви ціни про це сповістили, а то вони гилку цю може і не переглядають...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я не люблю московитських та промасковських троллів, проте погоджуюсь з зазнчеим паном - ніякого росту цін КРЖН зараз не буде. Очікується падіння.

Тут как с вероятностью 50% встретить слона. Можно встретить, а можно не встретить. Сначала падение прогнозировали на осень, теперь на ближайшие годы. Ждем.

Кстати, когда вы якобы покупали хрущики, вы на форуме тоже ожидали падение. Подскажите заранее, что вы будете писать через год, какой объект якобы купили этой весной на локальном дне?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:57

  Vlad442 написав:..
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше...

справедливости ради, риски повторного карантина остаются - больницы заполнены почти до предела, а врачей не хватает слегонца.
Этот риск может реализовать прогнозы Зрадио и подкосить мне торговлю товарами длительного спроса.
Туда же недвига и аренда
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:59

  Vlad442 написав:..
Кстати, когда вы якобы покупали хрущики, вы на форуме тоже ожидали падение. ..

это как так? - "знал", что подешевеет, плакал и кололся, но продолжал покупать хрущики?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:02

  Vlad442 написав:Кстати, когда вы якобы покупали хрущики, вы на форуме тоже ожидали падение. Подскажите заранее, что вы будете писать через год, какой объект якобы купили этой весной на локальном дне?

Так, я чітко "спіймав" цінове дно на "вторинці" в 2018.
В 2019 було зростання цін "вторинки" на 20-30% відносно 2018, а в 2020 р. спостерігалась стабілізація цін "вторинки". Поки що так.
Причому орендні ціни КРЖН в 2020 впали в порівнянні з 2019 орієнтовно на 10-15%.Тобто тренд нерухомості розвернувся з росту на "боковик". Це маркер.Тобто прогнозується падіння.

Можливо, не всі це зрозуміють.
В державі 73% виборців мають інтелехт - рівня котика, песика чи хом,ячка.
Зепіли, плять))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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