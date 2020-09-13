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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:50
Frant написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Вранье. Полгода назад цены были на 5% выше.
Чем докажете? Мусорные индексы?
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше. Та же трешка, которую я приводил как индикатор за 80 плюс оформление, сколько сейчас стоит? 100? А сколько бы принесла аренды за полгода?
Трудно спорить с человеком, который живет в своем виртуальном мире и считает враньем все, что не укладывается в его картину мира.
Ціни КРЖН - в перспективі на найближчі 1-2 роки - однозначно просядуть.
Без варіантів.
А ви ціни про це сповістили, а то вони гилку цю може і не переглядають...
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:56
Frant написав:
Я не люблю московитських та промасковських троллів, проте погоджуюсь з зазнчеим паном - ніякого росту цін КРЖН зараз не буде. Очікується падіння.
Тут как с вероятностью 50% встретить слона. Можно встретить, а можно не встретить. Сначала падение прогнозировали на осень, теперь на ближайшие годы. Ждем.
Кстати, когда вы якобы покупали хрущики, вы на форуме тоже ожидали падение. Подскажите заранее, что вы будете писать через год, какой объект якобы купили этой весной на локальном дне?
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Vlad442
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:57
Vlad442 написав:
..
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше...
справедливости ради, риски повторного карантина остаются - больницы заполнены почти до предела, а врачей не хватает слегонца.
Этот риск может реализовать прогнозы Зрадио и подкосить мне торговлю товарами длительного спроса.
Туда же недвига и аренда
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:59
Vlad442 написав:
..
Кстати, когда вы якобы покупали хрущики, вы на форуме тоже ожидали падение. ..
это как так? - "знал", что подешевеет, плакал и кололся, но продолжал покупать хрущики?
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:02
Vlad442 написав:
Кстати, когда вы якобы покупали хрущики, вы на форуме тоже ожидали падение. Подскажите заранее, что вы будете писать через год, какой объект якобы купили этой весной на локальном дне?
Так, я чітко "спіймав" цінове дно на "вторинці" в 2018.
В 2019 було зростання цін "вторинки" на 20-30% відносно 2018, а в 2020 р. спостерігалась стабілізація цін "вторинки". Поки що так.
Причому орендні ціни КРЖН в 2020 впали в порівнянні з 2019 орієнтовно на 10-15%.Тобто тренд нерухомості розвернувся з росту на "боковик". Це маркер.Тобто прогнозується падіння.
Можливо, не всі це зрозуміють.
В державі 73% виборців мають інтелехт - рівня котика, песика чи хом,ячка.
Зепіли, плять)))
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:40
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше...
справедливости ради, риски повторного карантина остаются - больницы заполнены почти до предела, а врачей не хватает слегонца.
Этот риск может реализовать прогнозы Зрадио и подкосить мне торговлю товарами длительного спроса.
Туда же недвига и аренда
А куда с новым карантином пойдёт тренд оплаты коммуналки по новым тарифам и налогов с начисленной и невыплаченной зарплаты(по причине принудительного закрытия бизнеса) заодно со всякими патентами_хуентами или что там платят точки/кафешки что имеют право не только лимонадом с перси торговать?
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:44
sequence написав: Vlad442 написав:
..
Полгода назад было карантинное дно. Сейчас цены выше...
справедливости ради, риски повторного карантина остаются - больницы заполнены почти до предела, а врачей не хватает слегонца.
Этот риск может реализовать прогнозы Зрадио и подкосить мне торговлю товарами длительного спроса.
Туда же недвига и аренда
А 73%ный нарид загодя до карантина на НГ налоги с коммуналкой, как, по Вашему, с профицитом оплатит,как и бизнес с начисленной и невыплаченной зарплаты, потому что всех за шкирку и домой отправили, или Зелень эту дыру в бюджете допечатает, как и Кравчук?
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:49
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать?
Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду
флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:57
Vlad442 написав: Frant написав:
Я не люблю московитських та промасковських троллів, проте погоджуюсь з зазнчеим паном - ніякого росту цін КРЖН зараз не буде. Очікується падіння.
Тут как с вероятностью 50% встретить слона. Можно встретить, а можно не встретить. Сначала падение прогнозировали на осень, теперь на ближайшие годы. Ждем.
Кстати, когда вы якобы покупали хрущики, вы на форуме тоже ожидали падение. Подскажите заранее, что вы будете писать через год, какой объект якобы купили этой весной на локальном дне?
Може бути цікавий феномен: з одного боку банкротства забудовників, з іншого ріст цін в "надійних забудовників" та вторинці, а також доплати 30%..40% "аркадівцям", і можливо, "укрбудівцям" та подібним постраждалим.
Фінансові деривативи на повітря з можливістю матеріалізації в "живий бетон", це ще одна історія.
Тому при розмові про КРЖН тре уточняти про що мова.
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 13 жов, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:01
flyman написав:
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.
Напівпідвали, горища в Прикиївских Іпенях - будуть зростати в ціні?
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