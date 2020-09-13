Додано: Вів 13 жов, 2020 15:26

plugatyrev написав: надежды на айтишников - тупиковый ход надежды на айтишников - тупиковый ход

Виважена оцінка ІТшників:"миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины.По факту первые места занимают:1) АПК и харчи2) Металлургия3) Машиностроение4) Минеральные продуктыТогда как IT-отрасль может быть максимум на 5-м месте.Только максимально далекий от логики и цифр человек узреет в 3-4% ВВП страны возможность быть «локомотивом» экономики. Более того, в ТОП-100 налогоплательщиков Украины нет ни одной IT-компании! И чтоб забить гвоздь в крышку гроба ожиданий IT-романтиков от своей «локомотивности» — гастарбайтеры привозят в страну в 2-2.5 раза больше бабла, чем наши комнатные бледнорукие мальчики. И почему же это ни у кого не повернется назвать гастарбайтерство локомотивом экономики Украины? Потому что даже 8-10% ВВП — это всё еще мало, чтобы в одиночку кого-то там куда-то «тащить».Также в копилку мифов об IT можно отнести и педалируемые IT-курсами байки о зарплатах в 3-4К+ долларов, которые, конечно, существуют, но светят лишь очень небольшому проценту айтишников, тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."