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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5386538753885389

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:02

  Frant написав:
  flyman написав:Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.

Напівпідвали, горища в Прикиївских Іпенях - будуть зростати в ціні?

Ти ж купив на дні 2018, а в мене на ще більшому у 2015.
От подумай сам та зроби висновок.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:10

  Yuri_T написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать?

Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду

флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.

куда же тогда производители материальных бетонометров будут девать до 50% произведенного продукта? пузырь? повышение качества? все кто умел производить что-либо имеющее высокую добавленную стоимость и способное конкурировать на внешних рынках давно забыли как это делать, наторговали на базарах на пенсионный фонд и превратились в то что превратились. мат и шах :cry:
зы . надежды на айтишников - тупиковый ход
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:26

  plugatyrev написав:надежды на айтишников - тупиковый ход

Виважена оцінка ІТшників:

"миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины.
По факту первые места занимают:
1) АПК и харчи
2) Металлургия
3) Машиностроение
4) Минеральные продукты
Тогда как IT-отрасль может быть максимум на 5-м месте.

Только максимально далекий от логики и цифр человек узреет в 3-4% ВВП страны возможность быть «локомотивом» экономики. Более того, в ТОП-100 налогоплательщиков Украины нет ни одной IT-компании! И чтоб забить гвоздь в крышку гроба ожиданий IT-романтиков от своей «локомотивности» — гастарбайтеры привозят в страну в 2-2.5 раза больше бабла, чем наши комнатные бледнорукие мальчики. И почему же это ни у кого не повернется назвать гастарбайтерство локомотивом экономики Украины? Потому что даже 8-10% ВВП — это всё еще мало, чтобы в одиночку кого-то там куда-то «тащить».


Также в копилку мифов об IT можно отнести и педалируемые IT-курсами байки о зарплатах в 3-4К+ долларов, которые, конечно, существуют, но светят лишь очень небольшому проценту айтишников, тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."

https://ebanoe.it/2020/07/01/7-myths/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:29

  plugatyrev написав:
  Yuri_T написав:
  Serg-ik написав:Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду

флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.

куда же тогда производители материальных бетонометров будут девать до 50% произведенного продукта?

пока налоговый рай и внутренний оффшор для физика-инвестора не закончится, то всё останется, как есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:32

Yuri_T Юра, насилие порождает насилие. этот урок давно пора было выучить...
plugatyrev
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