Ти ж купив на дні 2018, а в мене на ще більшому у 2015.
От подумай сам та зроби висновок.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:02
Ти ж купив на дні 2018, а в мене на ще більшому у 2015.
От подумай сам та зроби висновок.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:10
куда же тогда производители материальных бетонометров будут девать до 50% произведенного продукта? пузырь? повышение качества? все кто умел производить что-либо имеющее высокую добавленную стоимость и способное конкурировать на внешних рынках давно забыли как это делать, наторговали на базарах на пенсионный фонд и превратились в то что превратились. мат и шах
зы . надежды на айтишников - тупиковый ход
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:26
Виважена оцінка ІТшників:
"миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины.
По факту первые места занимают:
1) АПК и харчи
2) Металлургия
3) Машиностроение
4) Минеральные продукты
Тогда как IT-отрасль может быть максимум на 5-м месте.
Только максимально далекий от логики и цифр человек узреет в 3-4% ВВП страны возможность быть «локомотивом» экономики. Более того, в ТОП-100 налогоплательщиков Украины нет ни одной IT-компании! И чтоб забить гвоздь в крышку гроба ожиданий IT-романтиков от своей «локомотивности» — гастарбайтеры привозят в страну в 2-2.5 раза больше бабла, чем наши комнатные бледнорукие мальчики. И почему же это ни у кого не повернется назвать гастарбайтерство локомотивом экономики Украины? Потому что даже 8-10% ВВП — это всё еще мало, чтобы в одиночку кого-то там куда-то «тащить».
Также в копилку мифов об IT можно отнести и педалируемые IT-курсами байки о зарплатах в 3-4К+ долларов, которые, конечно, существуют, но светят лишь очень небольшому проценту айтишников, тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:29
пока налоговый рай и внутренний оффшор для физика-инвестора не закончится, то всё останется, как есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:32
Yuri_T Юра, насилие порождает насилие. этот урок давно пора было выучить...
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