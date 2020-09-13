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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53875388538953905391>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:02

  Frant написав:
  flyman написав:Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.

Напівпідвали, горища в Прикиївских Іпенях - будуть зростати в ціні?

Ти ж купив на дні 2018, а в мене на ще більшому у 2015.
От подумай сам та зроби висновок.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:10

  Yuri_T написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать?

Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду

флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.

куда же тогда производители материальных бетонометров будут девать до 50% произведенного продукта? пузырь? повышение качества? все кто умел производить что-либо имеющее высокую добавленную стоимость и способное конкурировать на внешних рынках давно забыли как это делать, наторговали на базарах на пенсионный фонд и превратились в то что превратились. мат и шах :cry:
зы . надежды на айтишников - тупиковый ход
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:26

  plugatyrev написав:надежды на айтишников - тупиковый ход

Виважена оцінка ІТшників:

"миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины.
По факту первые места занимают:
1) АПК и харчи
2) Металлургия
3) Машиностроение
4) Минеральные продукты
Тогда как IT-отрасль может быть максимум на 5-м месте.

Только максимально далекий от логики и цифр человек узреет в 3-4% ВВП страны возможность быть «локомотивом» экономики. Более того, в ТОП-100 налогоплательщиков Украины нет ни одной IT-компании! И чтоб забить гвоздь в крышку гроба ожиданий IT-романтиков от своей «локомотивности» — гастарбайтеры привозят в страну в 2-2.5 раза больше бабла, чем наши комнатные бледнорукие мальчики. И почему же это ни у кого не повернется назвать гастарбайтерство локомотивом экономики Украины? Потому что даже 8-10% ВВП — это всё еще мало, чтобы в одиночку кого-то там куда-то «тащить».


Также в копилку мифов об IT можно отнести и педалируемые IT-курсами байки о зарплатах в 3-4К+ долларов, которые, конечно, существуют, но светят лишь очень небольшому проценту айтишников, тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."

https://ebanoe.it/2020/07/01/7-myths/
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:29

  plugatyrev написав:
  Yuri_T написав:
  Serg-ik написав:Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду

флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.

куда же тогда производители материальных бетонометров будут девать до 50% произведенного продукта?

пока налоговый рай и внутренний оффшор для физика-инвестора не закончится, то всё останется, как есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:32

Yuri_T Юра, насилие порождает насилие. этот урок давно пора было выучить...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:53

plugatyrev
это понятно. выживаем, как можем.
но фискальная функция включится, как Лео Месси в штрафной на добивании. стремительно.
потому уже сейчас имеет смысл задуматься.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:58

  Vlad442 написав:Трудно спорить с человеком, который живет в своем виртуальном мире и считает враньем все, что не укладывается в его картину мира.


Да-да, реальность - это то, что рассказывают застройщики и риэторы, единственные, кто понимает рынок. Все остальное - виртуальный мир ничего не смыслящих обывателей :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Самому то не смешно разговаривать набором клише?
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:15

  Yuri_T написав:plugatyrev
это понятно. выживаем, как можем.
но фискальная функция включится, как Лео Месси в штрафной на добивании. стремительно.
потому уже сейчас имеет смысл задуматься.

задумываться нужно всегда, только не все сейчас могут смотреть в завтрашний день...
ну включится и включится. 90% пересичных это ничем не угрожает, а многопенисные распетляют как смогут. хватило соображалки затариться . хватит и распетлять
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:18

  foxluck написав:
  proftpd66 написав:Какие ЖК и/или гостиницы есть в Киеве с нищаками, открытым бассейном и садом?

1) JACK HOUSE
2) тетрис, тетрис 2

Ну Тетрис1 этого не имеет, но можно купить абонемент для прохода на территорию Тетрис2 где это есть за 1000 грн/мес.

В Тарьян Тауерз будет бассейн когда достроят.

В Diamond Хилл есть бассейн (но крытый - внутри). Парк рядом тоже есть :)

Ходили слухи что в Файна Таун где-то на территории бассейн будут строить.

Есть еще несколько домов из более старых где есть крытый бассейн внутри.



Спасибо. Не знал.
Тетрис1 выпадает.
Diamond Хилл - нету нигде информации про бассейн и там всегда никогда не горит свет.
в JACK HOUSE есть SPA, но туда кажется просто так не попадешь.


  foxluck написав:Тетрис2 где это есть за 1000 грн/мес.

где про это информция? гугл не знает, кажется там 10.000 будет.

  Мизантрóп написав:ЖК ПавловSky,Кириловская 103,есть хороший сад, лесок, бассейн не работает пока,жильцы спокойные,ходят с ведрами.

я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:27

  proftpd66 написав:
  Мизантрóп написав:ЖК ПавловSky,Кириловская 103,есть хороший сад, лесок, бассейн не работает пока,жильцы спокойные,ходят с ведрами.

я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.

Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.
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