Ти ж купив на дні 2018, а в мене на ще більшому у 2015.
От подумай сам та зроби висновок.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 15:02
Ти ж купив на дні 2018, а в мене на ще більшому у 2015.
От подумай сам та зроби висновок.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:10
куда же тогда производители материальных бетонометров будут девать до 50% произведенного продукта? пузырь? повышение качества? все кто умел производить что-либо имеющее высокую добавленную стоимость и способное конкурировать на внешних рынках давно забыли как это делать, наторговали на базарах на пенсионный фонд и превратились в то что превратились. мат и шах
зы . надежды на айтишников - тупиковый ход
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:26
Виважена оцінка ІТшників:
"миф о том, что IT — локомотив украинской экономики, мол оно якобы на третьем месте в структуре экспорта Украины.
По факту первые места занимают:
1) АПК и харчи
2) Металлургия
3) Машиностроение
4) Минеральные продукты
Тогда как IT-отрасль может быть максимум на 5-м месте.
Только максимально далекий от логики и цифр человек узреет в 3-4% ВВП страны возможность быть «локомотивом» экономики. Более того, в ТОП-100 налогоплательщиков Украины нет ни одной IT-компании! И чтоб забить гвоздь в крышку гроба ожиданий IT-романтиков от своей «локомотивности» — гастарбайтеры привозят в страну в 2-2.5 раза больше бабла, чем наши комнатные бледнорукие мальчики. И почему же это ни у кого не повернется назвать гастарбайтерство локомотивом экономики Украины? Потому что даже 8-10% ВВП — это всё еще мало, чтобы в одиночку кого-то там куда-то «тащить».
Также в копилку мифов об IT можно отнести и педалируемые IT-курсами байки о зарплатах в 3-4К+ долларов, которые, конечно, существуют, но светят лишь очень небольшому проценту айтишников, тогда как большая часть будет получать между 1 и 2К франклинов."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:29
пока налоговый рай и внутренний оффшор для физика-инвестора не закончится, то всё останется, как есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:32
Yuri_T Юра, насилие порождает насилие. этот урок давно пора было выучить...
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:53
plugatyrev
это понятно. выживаем, как можем.
но фискальная функция включится, как Лео Месси в штрафной на добивании. стремительно.
потому уже сейчас имеет смысл задуматься.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:58
Да-да, реальность - это то, что рассказывают застройщики и риэторы, единственные, кто понимает рынок. Все остальное - виртуальный мир ничего не смыслящих обывателей
Самому то не смешно разговаривать набором клише?
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:15
задумываться нужно всегда, только не все сейчас могут смотреть в завтрашний день...
ну включится и включится. 90% пересичных это ничем не угрожает, а многопенисные распетляют как смогут. хватило соображалки затариться . хватит и распетлять
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:18
Спасибо. Не знал.
Тетрис1 выпадает.
Diamond Хилл - нету нигде информации про бассейн и там всегда никогда не горит свет.
в JACK HOUSE есть SPA, но туда кажется просто так не попадешь.
где про это информция? гугл не знает, кажется там 10.000 будет.
я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:27
Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.
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