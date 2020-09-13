Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.
Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.
я хочу снять, а не купить. Jack лучше походу.
И настоящие пацаны берут в центре, а ул. Кириловская 103 это не центр
А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет. На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.
airmax78 написав:А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет. На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.
airmax78 написав:А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет. На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.
ЗЫ: Что такое ЖК ПавловSky, ул. Кириловская 103? Гугл показывает что это психиатрическая больница
Много тот гугл знает. Оклеветать любой ЖК в Киеве можно.
airmax78 написав:А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет. На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.
ЗЫ: Что такое ЖК ПавловSky, ул. Кириловская 103? Гугл показывает что это психиатрическая больница
Много тот гугл знает. Оклеветать любой ЖК в Киеве можно.
proftpd66 написав:где про это информция? гугл не знает, кажется там 10.000 будет.
Ну у меня в Тетрис2 квартира и там ничего за бассейн доплачивать не надо. Но квартплата 44 грн за м2. В Тетрис1 квартплата 25 грн/м2, слышал от них что за доступ на территорию Тетрис2 (там кроме бассейна всякие другие плюшки типа спортзала, барбекю, сада и т.д.) нужно заплатить 12000 гривен в год (то есть 1000 в месяц).
Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят