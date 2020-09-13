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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5388538953905391>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:28

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  Мизантрóп написав:ЖК ПавловSky,Кириловская 103,есть хороший сад, лесок, бассейн не работает пока,жильцы спокойные,ходят с ведрами.

я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.

Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.


я хочу снять, а не купить. Jack лучше походу.

И настоящие пацаны берут в центре, а ул. Кириловская 103 это не центр :)

гугл не знает про:
ЖК ПавловSky,Кириловская 103

нету информации
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:32

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.

Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.


я хочу снять, а не купить. Jack лучше походу.

И настоящие пацаны берут в центре, а ул. Кириловская 103 это не центр :)

А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет.
На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:34

  proftpd66 написав:гугл не знает про:
ЖК ПавловSky,Кириловская 103

нету информации

Читайте Библию,там всё есть
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:40

  airmax78 написав:А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет.
На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.


за 1800грн можно снять видовую
https://www.booking.com/hotel/ua/exclus ... ol.ru.html
залог 2000грн
еще 3 варианта в это доме для семьи с детьми по этой цене. (поиск в booking не выдает если не ввести детей, я так не смог определить)

и еще за 4500 без залога:
https://www.booking.com/hotel/ua/kyiv-s ... iv.ru.html

можно подойти к девушкам на уице на Майдане или на Крещактике, которые, надули губы и попки накачали, сказать: давайте сходим в бассейн в Джек или в Тетрис. Вариант?


ЗЫ: Что такое ЖК ПавловSky, ул. Кириловская 103? Гугл показывает что это психиатрическая больница :)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:44

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:гугл не знает про:
ЖК ПавловSky,Кириловская 103

нету информации

Читайте Библию,там всё есть


> ЖК ПавловSky, ул. Кириловская 103 -

Гугл показывает что это психиатрическая больница :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:45

  proftpd66 написав:ЗЫ: Что такое ЖК ПавловSky, ул. Кириловская 103? Гугл показывает что это психиатрическая больница :)

уважаемый редактор, может, лучше про реактор? (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:47

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет.
На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.


ЗЫ: Что такое ЖК ПавловSky, ул. Кириловская 103? Гугл показывает что это психиатрическая больница :)

Много тот гугл знает. Оклеветать любой ЖК в Киеве можно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:54

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет.
На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.


ЗЫ: Что такое ЖК ПавловSky, ул. Кириловская 103? Гугл показывает что это психиатрическая больница :)

Много тот гугл знает. Оклеветать любой ЖК в Киеве можно.


интересно, что на буккинге
2400грн
+залог UAH 2400.
https://www.booking.com/hotel/ua/kvarti ... ll.ru.html
г. Киев, ул. Деловая 1/2
Это тетрис-2
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:где про это информция? гугл не знает, кажется там 10.000 будет.

Ну у меня в Тетрис2 квартира и там ничего за бассейн доплачивать не надо. Но квартплата 44 грн за м2.
В Тетрис1 квартплата 25 грн/м2, слышал от них что за доступ на территорию Тетрис2 (там кроме бассейна всякие другие плюшки типа спортзала, барбекю, сада и т.д.) нужно заплатить 12000 гривен в год (то есть 1000 в месяц).

Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:01

  foxluck написав:Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят :)


Спасибо. А Джек работает и зимой.

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