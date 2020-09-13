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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5388538953905391

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:16

  proftpd66 написав:
  foxluck написав:Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят :)


Спасибо. А Джек работает и зимой.

Нвер Мнацаканович Мхитарян с Познякижилстрой, знает дело в продажах :)
https://www.facebook.com/jackhouseua/po ... 9624576839

В Джеке тренируется Денис Силантьев - там в бассейн не попадешь - он все дорожки занимает. Мхитарян старший уже давно передал дела сыну.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:21

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  foxluck написав:Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят :)


Спасибо. А Джек работает и зимой.

Нвер Мнацаканович Мхитарян с Познякижилстрой, знает дело в продажах :)
https://www.facebook.com/jackhouseua/po ... 9624576839

В Джеке тренируется Денис Силантьев - там в бассейн не попадешь - он все дорожки занимает. Мхитарян старший уже давно передал дела сыну.


тот бассейн ночью работает на крыше, там можно пожарить телочку и не одну, наверное :) Там есть много всего.

Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:33

  flyman написав:
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.


Можливо ваша правда, це ще побачимо, питання до вас: чому Буча буде дорожчати, що там такого є привабливого, окрім ШРТ, шуму Варшавки, забудованого поля та колонії суворого режиму на Балановці?
Востаннє редагувалось remark в Вів 13 жов, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:36

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Еще учтите, что с начала года инвестиционная недвига принесла примерно 5% арендой.

Инфляцию не учли. Без нее бетон бы вообще превратился в унылое овно.

Понял. Бетон говно, но альтернативы нет, или вы ее постеснялись предложить.


на спекуляции UAH->USD->EUR = 7%-20% годовых в месяц чистыми. (разброс % большой, всегда по разному. + в деньгах большая волотильность).
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:46

  proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.


Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:52

  xio13 написав:
  proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.


Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?


Опытному наркоману: в 2007 годe возле Бессарабки, Бассейна 2а, Арена. Совок/Сталинка 70метро стоял 800к USD. Что такое 0,7к$ от 800к$? =0.0875%, 0.0875*180дней = 15%
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:00

  proftpd66 написав:
  xio13 написав:
  proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.


Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?


Опытному наркоману: в 2007 годe возле Бессарабки, Бассейна 2а, Арена. Совок/Сталинка 70метро стоял 800к USD. Что такое 0,7к$ от 800к$? =0.0875%, 0.0875*180дней = 15%


У тебя манера изложения мыслей напоминает нанюханого форест гампа.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:02

  xio13 написав:У тебя манера изложения мыслей напоминает нанюханого форест гампа.


Где, есть дом в Киеве с бассейном зимним на крыше? Там все гламурно сделано, спрос будет всегда.

даже, в Хаят-гостиница по 500$-1000$ в сутки нету бассейна.

но в Хаят много ресторанов на крыше.
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