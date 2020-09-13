Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:16
proftpd66 написав: foxluck написав:
Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят
Спасибо. А Джек работает и зимой.
Нвер Мнацаканович Мхитарян с Познякижилстрой, знает дело в продажах
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В Джеке тренируется Денис Силантьев - там в бассейн не попадешь - он все дорожки занимает. Мхитарян старший уже давно передал дела сыну.
airmax78
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:21
airmax78 написав: proftpd66 написав: foxluck написав:
Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят
Спасибо. А Джек работает и зимой.
Нвер Мнацаканович Мхитарян с Познякижилстрой, знает дело в продажах
https://www.facebook.com/jackhouseua/po ... 9624576839
В Джеке тренируется Денис Силантьев - там в бассейн не попадешь - он все дорожки занимает. Мхитарян старший уже давно передал дела сыну.
тот бассейн ночью работает на крыше, там можно пожарить телочку и не одну, наверное
Там есть много всего.
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.
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proftpd66
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:33
flyman написав:
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.
Можливо ваша правда, це ще побачимо, питання до вас: чому Буча буде дорожчати, що там такого є привабливого, окрім ШРТ, шуму Варшавки, забудованого поля та колонії суворого режиму на Балановці?
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remark
в Вів 13 жов, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:36
Vlad442 написав: Zebra написав: Vlad442 написав:
Еще учтите, что с начала года инвестиционная недвига принесла примерно 5% арендой.
Инфляцию не учли. Без нее бетон бы вообще превратился в унылое овно.
Понял. Бетон говно,
но альтернативы нет
, или вы ее постеснялись предложить.
на спекуляции UAH->USD->EUR = 7%-20%
годовых
в месяц чистыми. (разброс % большой, всегда по разному. + в деньгах большая волотильность).
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proftpd66
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:46
proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.
Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?
xio13
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Додано: Вів 13 жов, 2020 17:52
xio13 написав: proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.
Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?
Опытному наркоману: в 2007 годe возле Бессарабки, Бассейна 2а, Арена. Совок/Сталинка 70метро стоял 800к USD. Что такое 0,7к$ от 800к$? =0.0875%, 0.0875*180дней = 15%
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proftpd66
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Додано: Вів 13 жов, 2020 18:00
proftpd66 написав: xio13 написав: proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.
Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?
Опытному наркоману: в 2007 годe возле Бессарабки, Бассейна 2а, Арена. Совок/Сталинка 70метро стоял 800к USD. Что такое 0,7к$ от 800к$? =0.0875%, 0.0875*180дней = 15%
У тебя манера изложения мыслей напоминает нанюханого форест гампа.
xio13
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Додано: Вів 13 жов, 2020 18:02
xio13 написав:
У тебя манера изложения мыслей напоминает нанюханого форест гампа.
Где, есть дом в Киеве с бассейном зимним на крыше? Там все гламурно сделано, спрос будет всегда.
даже, в Хаят-гостиница по 500$-1000$ в сутки нету бассейна.
но в Хаят много ресторанов на крыше.
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proftpd66
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