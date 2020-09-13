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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53885389539053915392>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:34

  proftpd66 написав:гугл не знает про:
ЖК ПавловSky,Кириловская 103

нету информации

Читайте Библию,там всё есть
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:47

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет.
На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.


ЗЫ: Что такое ЖК ПавловSky, ул. Кириловская 103? Гугл показывает что это психиатрическая больница :)

Много тот гугл знает. Оклеветать любой ЖК в Киеве можно.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:где про это информция? гугл не знает, кажется там 10.000 будет.

Ну у меня в Тетрис2 квартира и там ничего за бассейн доплачивать не надо. Но квартплата 44 грн за м2.
В Тетрис1 квартплата 25 грн/м2, слышал от них что за доступ на территорию Тетрис2 (там кроме бассейна всякие другие плюшки типа спортзала, барбекю, сада и т.д.) нужно заплатить 12000 гривен в год (то есть 1000 в месяц).

Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят :)
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:33

  flyman написав:
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.


Можливо ваша правда, це ще побачимо, питання до вас: чому Буча буде дорожчати, що там такого є привабливого, окрім ШРТ, шуму Варшавки, забудованого поля та колонії суворого режиму на Балановці?
Востаннє редагувалось remark в Вів 13 жов, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:36

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Еще учтите, что с начала года инвестиционная недвига принесла примерно 5% арендой.

Инфляцию не учли. Без нее бетон бы вообще превратился в унылое овно.

Понял. Бетон говно, но альтернативы нет, или вы ее постеснялись предложить.


на спекуляции UAH->USD->EUR = 7%-20% годовых в месяц чистыми. (разброс % большой, всегда по разному. + в деньгах большая волотильность).
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:46

  proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.


Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:52

  xio13 написав:
  proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.


Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?


Опытному наркоману: в 2007 годe возле Бессарабки, Бассейна 2а, Арена. Совок/Сталинка 70метро стоял 800к USD. Что такое 0,7к$ от 800к$? =0.0875%, 0.0875*180дней = 15%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:00

  proftpd66 написав:
  xio13 написав:
  proftpd66 написав:
Зачем ты продал Джек? мог бы евреям в кризис сдавать по 150-200$ в сутки? а в не кризис и по 200$-700$ в сутки.


Юный наркоман, ты представляешь что такое Джек и 700$ в сутки? Или за 700$ ты будешь у клиента на клык брать еще?


Опытному наркоману: в 2007 годe возле Бессарабки, Бассейна 2а, Арена. Совок/Сталинка 70метро стоял 800к USD. Что такое 0,7к$ от 800к$? =0.0875%, 0.0875*180дней = 15%


У тебя манера изложения мыслей напоминает нанюханого форест гампа.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:59

  remark написав:
  flyman написав:
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.


Можливо ваша правда, це ще побачимо, питання до вас: чому Буча буде дорожчати, що там такого є привабливого, окрім ШРТ, шуму Варшавки, забудованого поля та колонії суворого режиму на Балановці?

Їздив минулої суботи по варшавському шосе.
Від центра Києва до кінця Бучі - пиляти 1,5 години. Алєс генук!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:06

  remark написав:
  flyman написав:
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.


Можливо ваша правда, це ще побачимо, питання до вас: чому Буча буде дорожчати, що там такого є привабливого, окрім ШРТ, шуму Варшавки, забудованого поля та колонії суворого режиму на Балановці?

1. Ціна вирішує (с)
2. Варшавку не чути. Чим гірше за забудовану промку?
3. Балановка, це де?
4. Зайдіть у ВП, там розкажуть що є і чого нема.
https://fi202x.blogspot.com/
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