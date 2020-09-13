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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5389539053915392>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:06

  Yuri_T написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать?

Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду

флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.


Таладна!
Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:11

  Frant написав:
  remark написав:
  flyman написав:
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.


Можливо ваша правда, це ще побачимо, питання до вас: чому Буча буде дорожчати, що там такого є привабливого, окрім ШРТ, шуму Варшавки, забудованого поля та колонії суворого режиму на Балановці?

Їздив минулої суботи по варшавському шосе.
Від центра Києва до кінця Бучі - пиляти 1,5 години. Алєс генук!

З ПОХа на правий берег спробуй.
Або просто по правому березі, з Віника в центр, напр.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 жов, 2020 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:11

  flyman написав:
  remark написав:
  flyman написав:
Хрущики, панель, укрцегла в іпенях, типу того що приводив Сержик на Дарниці (не метро), однозначно буде знецінюватися в найближчі 2-3 роки.


Можливо ваша правда, це ще побачимо, питання до вас: чому Буча буде дорожчати, що там такого є привабливого, окрім ШРТ, шуму Варшавки, забудованого поля та колонії суворого режиму на Балановці?

1. Ціна вирішує (с)
2. Варшавку не чути. Чим гірше за забудовану промку?
3. Балановка, це де?
4. Зайдіть у ВП, там розкажуть що є і чого нема.


Це там в Бучі: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%87%D0%B0)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:13

  rjkz написав:
  Yuri_T написав:
  Serg-ik написав:Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду

флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.


Таладна!
Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.

Я от шукаю мотивацію в роботі, щоб швидше закінчити та оплатити ремонти та перейти в професійні лендлорди.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:15

remark
Це там десь, в Гостомелі.
Де він, а де ШРТ!?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:25

  rjkz написав:
  Yuri_T написав:флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.


Таладна!
Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.

Таладна!
какое отношение к понятию "зарплата" имеет флэтлорд, закопавший в киевский бетон катлету размером 250-300к?
этот человек уже никогда не заработает 250-300к (или почти никогда).
условный Владик никогда не начнёт новый бизнес. он уже рантье. Леонидас Фадинар из Эжен Лабиш и Марк-Мишель.
"не ломайте мою мебель, сударь".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:28

  flyman написав:remark
Це там десь, в Гостомелі.
Де він, а де ШРТ!?


Що до ШРТ, рух електропотягів обмежений, у Немішаєві будете у вагоні стояти без місця, а вже в Бучі хіба що в тамбурі на одній нозі. Маршрутки теж, ще те задоволення, калічні газелі з нарощеним дахом. Там треба жити безвилазно, були Буча, Склозаводська та Ірпінь селом, так вони їм і залишаться, як їм губи не підмазуй. Можливо вам понаїхам це саме то, тобто жир.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:11

  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.


Как говорят нет такой профессии "хороший парень", так и с хорошим прорабом)Надо самому делать проект(чертежи,развертки, 3Д виды и т.п.) и лично ставить задачи исполнителям, тогда сходу поймете смогут они сделать так как надо или нет, а надеяться, что сделают вам на совесть это самообман и разочарование. Чужими руками тяжело сделать качественно это непреложный закон.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:14

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:
  Yuri_T написав:флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.


Таладна!
Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.

Таладна!
какое отношение к понятию "зарплата" имеет флэтлорд, закопавший в киевский бетон катлету размером 250-300к?
этот человек уже никогда не заработает 250-300к (или почти никогда).
условный Владик никогда не начнёт новый бизнес. он уже рантье. Леонидас Фадинар из Эжен Лабиш и Марк-Мишель.
"не ломайте мою мебель, сударь".

А якщо кілька кавалірок + цоколь?
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flyman
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