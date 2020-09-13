Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:флэтлордизм штука опасная. очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.
Таладна! Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.
Таладна! какое отношение к понятию "зарплата" имеет флэтлорд, закопавший в киевский бетон катлету размером 250-300к? этот человек уже никогда не заработает 250-300к (или почти никогда). условный Владик никогда не начнёт новый бизнес. он уже рантье. Леонидас Фадинар из Эжен Лабиш и Марк-Мишель. "не ломайте мою мебель, сударь".
flyman написав:remark Це там десь, в Гостомелі. Де він, а де ШРТ!?
Що до ШРТ, рух електропотягів обмежений, у Немішаєві будете у вагоні стояти без місця, а вже в Бучі хіба що в тамбурі на одній нозі. Маршрутки теж, ще те задоволення, калічні газелі з нарощеним дахом. Там треба жити безвилазно, були Буча, Склозаводська та Ірпінь селом, так вони їм і залишаться, як їм губи не підмазуй. Можливо вам понаїхам це саме то, тобто жир.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.
airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.
Как говорят нет такой профессии "хороший парень", так и с хорошим прорабом)Надо самому делать проект(чертежи,развертки, 3Д виды и т.п.) и лично ставить задачи исполнителям, тогда сходу поймете смогут они сделать так как надо или нет, а надеяться, что сделают вам на совесть это самообман и разочарование. Чужими руками тяжело сделать качественно это непреложный закон.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Yuri_T написав:флэтлордизм штука опасная. очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.
Таладна! Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.
Таладна! какое отношение к понятию "зарплата" имеет флэтлорд, закопавший в киевский бетон катлету размером 250-300к? этот человек уже никогда не заработает 250-300к (или почти никогда). условный Владик никогда не начнёт новый бизнес. он уже рантье. Леонидас Фадинар из Эжен Лабиш и Марк-Мишель. "не ломайте мою мебель, сударь".