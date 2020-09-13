Додано: Вів 13 жов, 2020 21:46

airmax78 написав: proftpd66 написав: Мизантрóп написав: ЖК ПавловSky,Кириловская 103,есть хороший сад, лесок, бассейн не работает пока,жильцы спокойные,ходят с ведрами. ЖК ПавловSky,Кириловская 103,есть хороший сад, лесок, бассейн не работает пока,жильцы спокойные,ходят с ведрами.

я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже. я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.

Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов. Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.

А зачем Вам бассейн? Вы наверно нарисовали себе картину как утром, перед работой можно сходить поплавать или вечером - одеть шапочку, очки и Х по 30 чтобы спать как младенец?Жаль, но реальность другая. Когда бассейн в спортивном клубе, то там есть правила: количество людей на дорожке (не соблюдается), взрослый бассейн (без детей), спасатель, который следит за порядком. Когда бассейн в доме, где все жильцы собственники, то каждый действует как хочет. Никто ни кому не указ. Одни с кругом плавают, другие детей подбрасывают и всем плевать, что Вы пришли в плавательный бассейн плавать - такова реальность. Кого-то призывать к совести - бесполезно. А если ещё и ресторан рядом - это вообще драйв будет. Я всё жду запуск в полную эксплуатацию Рыбальского, чтобы вернутся к обсуждению с airmax78. Там будет ад адский - цитадель зла!Это как раз тот случай, когда благими намерениями дорога в ад выстлана.