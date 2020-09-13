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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5389539053915392

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:15

  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.

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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:15

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.


я хочу снять, а не купить. Jack лучше походу.

И настоящие пацаны берут в центре, а ул. Кириловская 103 это не центр :)

А там именно долгосрочная аренда и процветает. Купить, я бы сказал, даже и не так просто будет.
На счет центра: в двух шагах - Кирилловская церковь - часть заповедника "София Киевская" - туристическая мекка.


Грешно издеваться над ... человеком.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:17

  remark написав:
  flyman написав:remark
Це там десь, в Гостомелі.
Де він, а де ШРТ!?


Що до ШРТ, рух електропотягів обмежений, у Немішаєві будете у вагоні стояти без місця, а вже в Бучі хіба що в тамбурі на одній нозі. Маршрутки теж, ще те задоволення, калічні газелі з нарощеним дахом. Там треба жити безвилазно, були Буча, Склозаводська та Ірпінь селом, так вони їм і залишаться, як їм губи не підмазуй. Можливо вам понаїхам це саме то, тобто жир.

Зараз менше людей їздить і електричка з Коростеня не 6 вагонів: місця вистачає, навіть сидячі. А якщо трохи папізже, то сидячка гарантована.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:28

  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.


Ну если вы различаете, где "и так сойдёт" а где ПЦ, то чем вы хуже прораба? Не боги горшки обжигают. Главное ввязаться в бой, а там по ходу воевать научитесь. К концу ремонта сможете открыть собственную прорабскую фирму. Может это ваше.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:29

  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.

"хороший прораб" прикроет косяки и все будут довольны)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:34

  remark написав:
  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.


Как говорят нет такой профессии "хороший парень", так и с хорошим прорабом)Надо самому делать проект(чертежи,развертки, 3Д виды и т.п.) и лично ставить задачи исполнителям, тогда сходу поймете смогут они сделать так как надо или нет, а надеяться, что сделают вам на совесть это самообман и разочарование. Чужими руками тяжело сделать качественно это непреложный закон.

В общем надо стать хорошим прорабом, сделать 5-6 объектов (с 3х вас точно выгонят по ходу дела, поэтому из 5-6 доведете до конца максимум 2-3), набить шишек, набраться опыта, и можно приступать к ремонту своей квартиры.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:40

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.


Ну если вы различаете, где "и так сойдёт" а где ПЦ, то чем вы хуже прораба? Не боги горшки обжигают. Главное ввязаться в бой, а там по ходу воевать научитесь. К концу ремонта сможете открыть собственную прорабскую фирму. Может это ваше.

Хуже тем, что у нормального прораба такие, кто делает "и так сойдет" не работают. А мне каждый раз отлавливать косяки, искать новых мастеров, исправлять - ремонт так затянется на годы.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:44

  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.

Упс, похоже Максим, вдохновленный бучанскими видами Флая, сам взялся за киянку и кельму :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:46

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  Мизантрóп написав:ЖК ПавловSky,Кириловская 103,есть хороший сад, лесок, бассейн не работает пока,жильцы спокойные,ходят с ведрами.

я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.

Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.

А зачем Вам бассейн? Вы наверно нарисовали себе картину как утром, перед работой можно сходить поплавать или вечером - одеть шапочку, очки и Х по 30 чтобы спать как младенец?
Жаль, но реальность другая. Когда бассейн в спортивном клубе, то там есть правила: количество людей на дорожке (не соблюдается), взрослый бассейн (без детей), спасатель, который следит за порядком. Когда бассейн в доме, где все жильцы собственники, то каждый действует как хочет. Никто ни кому не указ. Одни с кругом плавают, другие детей подбрасывают и всем плевать, что Вы пришли в плавательный бассейн плавать - такова реальность. Кого-то призывать к совести - бесполезно. А если ещё и ресторан рядом - это вообще драйв будет. Я всё жду запуск в полную эксплуатацию Рыбальского, чтобы вернутся к обсуждению с airmax78. Там будет ад адский - цитадель зла! :) Это как раз тот случай, когда благими намерениями дорога в ад выстлана.
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