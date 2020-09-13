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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 13 жов, 2020 21:54
foxluck написав: proftpd66 написав:
где про это информция? гугл не знает, кажется там 10.000 будет.
Ну у меня в Тетрис2 квартира и там ничего за бассейн доплачивать не надо. Но квартплата 44 грн за м2.
В Тетрис1 квартплата 25 грн/м2, слышал от них что за доступ на территорию Тетрис2 (там кроме бассейна всякие другие плюшки типа спортзала, барбекю, сада и т.д.) нужно заплатить 12000 гривен в год (то есть 1000 в месяц).
Бассейн в Тетрис2 работает в теплое время года, зимой на крыше холодно и губастые телочки не оценят
А собственники Тетрис2 согласны что на их территорию заходят ``со стороны`` за деньги, котрых они наверняка не видят. Т.е. УК юзает территорию на своё усмотрение? Эх, Макса на них не хватает, он бы создал стачечный комитет.
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Richi
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Додано: Вів 13 жов, 2020 21:55
Richi написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
я не нашел там бассейн на крыше или на последнем этаже.
Там бассейн на реконструкции сейчас. Но я бы, на вашем месте, присмотрелся. Из всего, что есть в Киеве - один из самых достойных и при этом доступных вариантов.
Я всё жду запуск в полную эксплуатацию Рыбальского, чтобы вернутся к обсуждению с airmax78. Там будет ад адский - цитадель зла!
Это как раз тот случай, когда благими намерениями дорога в ад выстлана.
Это почему это? Когда там закольцуют каналы - там будет бесконечная плавательная дорожка.
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airmax78
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Додано: Вів 13 жов, 2020 21:59
remark написав: airmax78 написав:
В общем надо стать хорошим прорабом, сделать 5-6 объектов (с 3х вас точно выгонят по ходу дела, поэтому из 5-6 доведете до конца максимум 2-3), набить шишек, набраться опыта, и можно приступать к ремонту своей квартиры.
Надо самому разбить ремонт на этапы, спец.работы(электрика, сантехника,шумоизоляция,кондиционирование и вентиляция)заказывать в специализирующихся фирмах по договору с гарантией. Все остальные работы выполнять под вашим чутким руководством и по вашему сценарию(эскизы, чертежи и т.п.), ежедневно утренняя планерка со сменным заданием и контролем качества в конце дня выполненного задания и расхода материалов, такой себе системный подход.
Звучит красиво. В реальности, думаю, такого не существует в этом мире.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:02
Yuri_T написав: rjkz написав: Yuri_T написав:
флэтлордизм штука опасная.
очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.
Таладна!
Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.
Таладна!
какое отношение к понятию "зарплата" имеет флэтлорд, закопавший в киевский бетон катлету размером 250-300к?
этот человек уже никогда не заработает 250-300к (или почти никогда).
условный Владик никогда не начнёт новый бизнес. он уже рантье. Леонидас Фадинар из Эжен Лабиш и Марк-Мишель.
"не ломайте мою мебель, сударь".
Эффект Даннинга-Крюгера во всей красе.
Вы думаете, что начать новый бизнес это как юристу сменить работу? Штамповал типовые договора в одной фирме, потом пошел в другую штамповать по другому шаблону? Вы заблуждаетесь. Это как юристу стать профессиональным, может топовым, архитектором или радиоинженером и зарабатывать много денег. И это в 40+, а не в 25-.
Кстати "унылые раньте" выполняют социальную функцию поболее унылого юриста в офисе. Они не потратили деньги на личное потребление, а финансируют стройки, делают ремонты обеспечивают людей работой и жильем. Увеличивают общий уровень счастья. Знаете, что в молодых семьях, живущих отдельно, процент разводов ниже?
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Vlad442
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:10
remark написав: airmax78 написав:
В общем надо стать хорошим прорабом, сделать 5-6 объектов (с 3х вас точно выгонят по ходу дела, поэтому из 5-6 доведете до конца максимум 2-3), набить шишек, набраться опыта, и можно приступать к ремонту своей квартиры.
Надо самому разбить ремонт на этапы, спец.работы(электрика, сантехника,шумоизоляция,кондиционирование и вентиляция)заказывать в специализирующихся фирмах по договору с гарантией. Все остальные работы выполнять под вашим чутким руководством и по вашему сценарию(эскизы, чертежи и т.п.), ежедневно утренняя планерка со сменным заданием и контролем качества в конце дня выполненного задания и расхода материалов, такой себе системный подход.
Век живи, век учись. Очень трудно сделать что-то хорошо самому с первого раза. То, что вы описали требует специальных знаний и опыт, а некоторые люди просто в силу особенностей ума и психики не смогут это сделать на хорошем уровне.
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Vlad442
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:13
Vlad442 написав:
Эффект Даннинга-Крюгера во всей красе.
Вы думаете, что начать новый бизнес это как юристу сменить работу? Штамповал типовые договора в одной фирме, потом пошел в другую штамповать по другому шаблону? Вы заблуждаетесь. Это как юристу стать профессиональным, может топовым, архитектором или радиоинженером и зарабатывать много денег. И это в 40+, а не в 25-.
Кстати "унылые раньте" выполняют социальную функцию поболее унылого юриста в офисе. Они не потратили деньги на личное потребление, а финансируют стройки, делают ремонты обеспечивают людей работой и жильем. Увеличивают общий уровень счастья. Знаете, что в молодых семьях, живущих отдельно, процент разводов ниже?
Ухаха. Ну все - пора внедрять в систему высшего образования 5-летнюю программу подготовки специалистов по лендлордизму и вносить коррективы в реестр профессий. Влада будем рекомендовать на декана факультета рантье в КНУ им. Шевченко
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:14
Vlad442 написав:
Век живи, век учись. Очень трудно сделать что-то хорошо самому с первого раза. То, что вы описали требует специальных знаний и опыт, а некоторые люди просто в силу особенностей ума и психики не смогут это сделать на хорошем уровне.
Тогда им только к прорабу.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:14
Vlad442 написав: remark написав: airmax78 написав:
В общем надо стать хорошим прорабом, сделать 5-6 объектов (с 3х вас точно выгонят по ходу дела, поэтому из 5-6 доведете до конца максимум 2-3), набить шишек, набраться опыта, и можно приступать к ремонту своей квартиры.
Надо самому разбить ремонт на этапы, спец.работы(электрика, сантехника,шумоизоляция,кондиционирование и вентиляция)заказывать в специализирующихся фирмах по договору с гарантией. Все остальные работы выполнять под вашим чутким руководством и по вашему сценарию(эскизы, чертежи и т.п.), ежедневно утренняя планерка со сменным заданием и контролем качества в конце дня выполненного задания и расхода материалов, такой себе системный подход.
Век живи, век учись. Очень трудно сделать что-то хорошо самому с первого раза. То, что вы описали требует специальных знаний и опыт, а некоторые люди просто в силу особенностей ума и психики не смогут это сделать на хорошем уровне.
не приведи господь таких особенных в заказчики...
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:15
remark написав: Vlad442 написав:
Век живи, век учись. Очень трудно сделать что-то хорошо самому с первого раза. То, что вы описали требует специальных знаний и опыт, а некоторые люди просто в силу особенностей ума и психики не смогут это сделать на хорошем уровне.
Тогда им только к прорабу.
им не к прорабу, им как раз на кириловскую
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Додано: Вів 13 жов, 2020 22:29
airmax78 написав:
Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.
Я Вам предлагал, толкового профессионала.
Ели хотите качественно, то нужно самому во все вникать и контролировать.
Прораб, это не гарантия качества.
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