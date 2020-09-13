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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5391539253935394

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:43

  reus написав:
  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.

Я Вам предлагал, толкового профессионала.

Да,спасибо. Я работаю сейчас с хорошим прорабом. Но он не все работы делает. Например, не делал никогда плинтуса скрытого монтажа. Пригласил мастера, сильно рекомендованного поставщиком этого самого скрытого плинтуса. Ну что, пришел сегодня, решил перемерить как он закладные поставил. Тупо от стяжки оттолкнулся. Без учета уровня чистового пола. Ну как так? Ты же специалист... Я просто представил себе, если бы я на каждый вид работ приглашал мастеров сам. Это просто катастрофа была бы.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:52

Скільки вже разів цей мальчік обіцяв не засмічувати гілку своїм ремонтом?
Як не приймак всіляку хрінь пише, так цей.
І гдє Прохожій?
Востаннє редагувалось ib_investor в Вів 13 жов, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:55

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.

Я Вам предлагал, толкового профессионала.

Да,спасибо. Я работаю сейчас с хорошим прорабом. Но он не все работы делает. Например, не делал никогда плинтуса скрытого монтажа. Пригласил мастера, сильно рекомендованного поставщиком этого самого скрытого плинтуса. Ну что, пришел сегодня, решил перемерить как он закладные поставил. Тупо от стяжки оттолкнулся. Без учета уровня чистового пола. Ну как так? Ты же специалист... Я просто представил себе, если бы я на каждый вид работ приглашал мастеров сам. Это просто катастрофа была бы.

Мой человек, нашел бы всех сам, и вы бы остались довольны качеством. У него есть только один недостаток, он никогда не вкладывался в сроки. Но качество работ всегда было на высоком уровне. Сейчас он расписан на год вперед...
Да. Если прораб не знает как работать с плинтусами, то его нельзя называть хорошим.
Востаннє редагувалось reus в Вів 13 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:56

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.

Я Вам предлагал, толкового профессионала.

Да,спасибо. Я работаю сейчас с хорошим прорабом. Но он не все работы делает. Например, не делал никогда плинтуса скрытого монтажа. Пригласил мастера, сильно рекомендованного поставщиком этого самого скрытого плинтуса. Ну что, пришел сегодня, решил перемерить как он закладные поставил. Тупо от стяжки оттолкнулся. Без учета уровня чистового пола. Ну как так? Ты же специалист... Я просто представил себе, если бы я на каждый вид работ приглашал мастеров сам. Это просто катастрофа была бы.

зка невидаль... тут в спецфирмы с сайтами за все деньги обращаешься так остекление балкона посчитать не в состоянии - третья подряд сливается :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:А собственники Тетрис2 согласны что на их территорию заходят ``со стороны`` за деньги, котрых они наверняка не видят. Т.е. УК юзает территорию на своё усмотрение? Эх, Макса на них не хватает, он бы создал стачечный комитет.

Ну теоретически эти деньги идут в общий котел и должны тратиться на обслуживание Тетриса2. Хотя конечно не факт.
Кроме того - в Тетрис1 только 1 башня и квартир в 2 раза меньше чем в Тетрис2.
И наверное не больше 20% квартир покупали такой абонемент. То есть количество посетителей увеличилось всего на 10%.
Ну и вроде не совсем "со стороны" - все таки жильцы Тетриса, хоть и 1й очереди. Если бы просто "левым" людям давали доступ - конечно был бы против.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:09

  reus написав:Да. Если прораб не знает как работать с плинтусами, то его нельзя называть хорошим.

С плинтусом скрытого монтажа. С ним никто еще не умеет работать. Даже мастер, который, по легенде, неоднократно его устанавливал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:18

  airmax78 написав:
  reus написав:Да. Если прораб не знает как работать с плинтусами, то его нельзя называть хорошим.

С плинтусом скрытого монтажа. С ним никто еще не умеет работать. Даже мастер, который, по легенде, неоднократно его устанавливал.

это наверное чуть сложнее чем спроектировать летающую тарелку. или утюг...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:20

  airmax78 написав:
  reus написав:Да. Если прораб не знает как работать с плинтусами, то его нельзя называть хорошим.

С плинтусом скрытого монтажа. С ним никто еще не умеет работать. Даже мастер, который, по легенде, неоднократно его устанавливал.


Эти говорят, что умеют:
https://proplintus.com.ua/ustanovka-skrytogo-plintusa/
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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