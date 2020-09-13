Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.
Я Вам предлагал, толкового профессионала.
Да,спасибо. Я работаю сейчас с хорошим прорабом. Но он не все работы делает. Например, не делал никогда плинтуса скрытого монтажа. Пригласил мастера, сильно рекомендованного поставщиком этого самого скрытого плинтуса. Ну что, пришел сегодня, решил перемерить как он закладные поставил. Тупо от стяжки оттолкнулся. Без учета уровня чистового пола. Ну как так? Ты же специалист... Я просто представил себе, если бы я на каждый вид работ приглашал мастеров сам. Это просто катастрофа была бы.
airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.
Я Вам предлагал, толкового профессионала.
Да,спасибо. Я работаю сейчас с хорошим прорабом. Но он не все работы делает. Например, не делал никогда плинтуса скрытого монтажа. Пригласил мастера, сильно рекомендованного поставщиком этого самого скрытого плинтуса. Ну что, пришел сегодня, решил перемерить как он закладные поставил. Тупо от стяжки оттолкнулся. Без учета уровня чистового пола. Ну как так? Ты же специалист... Я просто представил себе, если бы я на каждый вид работ приглашал мастеров сам. Это просто катастрофа была бы.
Мой человек, нашел бы всех сам, и вы бы остались довольны качеством. У него есть только один недостаток, он никогда не вкладывался в сроки. Но качество работ всегда было на высоком уровне. Сейчас он расписан на год вперед... Да. Если прораб не знает как работать с плинтусами, то его нельзя называть хорошим.
Востаннє редагувалось reus в Вів 13 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.
Я Вам предлагал, толкового профессионала.
Да,спасибо. Я работаю сейчас с хорошим прорабом. Но он не все работы делает. Например, не делал никогда плинтуса скрытого монтажа. Пригласил мастера, сильно рекомендованного поставщиком этого самого скрытого плинтуса. Ну что, пришел сегодня, решил перемерить как он закладные поставил. Тупо от стяжки оттолкнулся. Без учета уровня чистового пола. Ну как так? Ты же специалист... Я просто представил себе, если бы я на каждый вид работ приглашал мастеров сам. Это просто катастрофа была бы.
зка невидаль... тут в спецфирмы с сайтами за все деньги обращаешься так остекление балкона посчитать не в состоянии - третья подряд сливается
Richi написав:А собственники Тетрис2 согласны что на их территорию заходят ``со стороны`` за деньги, котрых они наверняка не видят. Т.е. УК юзает территорию на своё усмотрение? Эх, Макса на них не хватает, он бы создал стачечный комитет.
Ну теоретически эти деньги идут в общий котел и должны тратиться на обслуживание Тетриса2. Хотя конечно не факт. Кроме того - в Тетрис1 только 1 башня и квартир в 2 раза меньше чем в Тетрис2. И наверное не больше 20% квартир покупали такой абонемент. То есть количество посетителей увеличилось всего на 10%. Ну и вроде не совсем "со стороны" - все таки жильцы Тетриса, хоть и 1й очереди. Если бы просто "левым" людям давали доступ - конечно был бы против.