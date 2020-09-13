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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5393539453955396>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:49

Макс не сдавайся, я не одну бригаду выгнал, когда был юным максималистом :mrgreen:
У тебя квартира не дешевая, ты ж не в Ирпенях с этим всем ирпенишься. Потраченное стоит того. Переделывать это не смертельно, косяк лучше исправить, потом червячек не будет грызть. Даже если многие у виска будут крутить за какую то придирку, которая и в глаза не бросается. Дойти до конца, ремонт рано или поздно заканчивается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:ремонт рано или поздно заканчивается.

Если он заканчивается "поздно", то самое время начинать свежий. Взамен старомодного)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:59

  plugatyrev написав:airmax78 то что привели по ссылке делается перед отделкой стен, но по чистому полу. простой вопрос: как вы будете под плинтус засовывать паркет чтобы без зазора? фуговальный станок на ремонт притащите?

Ну вы еще и еще раз подтверждаете, что о плинтусе скрытого монтажа у нас многие еще даже не слышали. А если слышали - то не вполне понимают что и как делается и когда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:04

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:airmax78 то что привели по ссылке делается перед отделкой стен, но по чистому полу. простой вопрос: как вы будете под плинтус засовывать паркет чтобы без зазора? фуговальный станок на ремонт притащите?

Ну вы еще и еще раз подтверждаете, что о плинтусе скрытого монтажа у нас многие еще даже не слышали. А если слышали - то не вполне понимают что и как делается и когда.

ну вы судя по ответу знаете. может проведете мастеркласс? а мы тут скинемся...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:04

  plugatyrev написав:airmax78 то что привели по ссылке делается перед отделкой стен, но по чистому полу. простой вопрос: как вы будете под плинтус засовывать паркет чтобы без зазора? фуговальный станок на ремонт притащите?


Какой нафик паркет? Макс сейчас вам расскажет, что это уже давно не модно. Если по ссылке энта декоративная суперновинка делается из МДФ, то напольное покрытие ясное дело-ламинат.
А там всё чётко-3мм подложка+8мм само покрытие.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:07

  Zebra написав:Макс не сдавайся, я не одну бригаду выгнал, когда был юным максималистом :mrgreen:
У тебя квартира не дешевая, ты ж не в Ирпенях с этим всем ирпенишься. Потраченное стоит того. Переделывать это не смертельно, косяк лучше исправить, потом червячек не будет грызть. Даже если многие у виска будут крутить за какую то придирку, которая и в глаза не бросается. Дойти до конца, ремонт рано или поздно заканчивается.

Спасибо за поддержку. Я без фанатизма. Но если что-то делать - то делать правильно. Если уже сделал глупость - ставишь двери скрытого монтажа. То надо ставить и плинтус скрытого монтажа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:08

  drevlyanin написав:
  plugatyrev написав:airmax78 то что привели по ссылке делается перед отделкой стен, но по чистому полу. простой вопрос: как вы будете под плинтус засовывать паркет чтобы без зазора? фуговальный станок на ремонт притащите?


Какой нафик паркет? Макс сейчас вам расскажет, что это уже давно не модно. Если по ссылке энта декоративная суперновинка делается из МДФ, то напольное покрытие ясное дело-ламинат.
А там всё чётко-3мм подложка+8мм само покрытие.

Ламинат и любое плавающее покрытие несовместим с внутрипольными конвекторами. Поэтому придется раскошелиться на паркетную доску.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 14 жов, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ковер закроет 'скрытый паркет' у плинтуса скрытого монтажа.Главное тепло.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:10

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:airmax78 то что привели по ссылке делается перед отделкой стен, но по чистому полу. простой вопрос: как вы будете под плинтус засовывать паркет чтобы без зазора? фуговальный станок на ремонт притащите?

Ну вы еще и еще раз подтверждаете, что о плинтусе скрытого монтажа у нас многие еще даже не слышали. А если слышали - то не вполне понимают что и как делается и когда.

ну вы судя по ответу знаете. может проведете мастеркласс? а мы тут скинемся...

Все, пока, в теории. Если сработает без косяков - выложу тут технологическую карту. Одно могу сказать: по сравнению с обычным плинтусом - это гораздо более сложная работа, требующая точности и от тех кто штукатурит и от тех, кто монтирует плинтус и, конечно, от тех кто выравнивает/доливает стяжку. Права на ошибку нет ни у кого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:20

  Мизантрóп написав:Ковер закроет 'скрытый паркет' у плинтуса скрытого монтажа.Главное тепло.

тут одним ковром не отделаешься. тут минимум два нужно: один на пол чтобы все плавающее прикрыть, остальные по бабушкиному рецепту - на стену. и желательно до пола. говорю же дврз-бабушатник. греется от соседей снизу. кавьёр в помощ :P
plugatyrev
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