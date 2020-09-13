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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 жов, 2020 00:51
airmax78 написав:
Все, пока, в теории. Если сработает без косяков - выложу тут технологическую карту. Одно могу сказать: по сравнению с обычным плинтусом - это гораздо более сложная работа, требующая точности и от тех кто штукатурит и от тех, кто монтирует плинтус и, конечно, от тех кто выравнивает/доливает стяжку. Права на ошибку нет ни у кого.
Не знаю насколько там виртуозные мастера, но как по мне, то сделать идеальную стяжку по всему периметру малореально.
Для такого случая - полы на лагах идеальное решение.
Востаннє редагувалось Zebra
в Сер 14 жов, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Сер 14 жов, 2020 00:51
airmax78 написав: plugatyrev написав: airmax78 написав:
[quote="5076915:plugatyrev"]airmax78
то что привели по ссылке делается перед отделкой стен, но по чистому полу. простой вопрос: как вы будете под плинтус засовывать паркет чтобы без зазора? фуговальный станок на ремонт притащите?
Ну вы еще и еще раз подтверждаете, что о плинтусе скрытого монтажа у нас многие еще даже не слышали. А если слышали - то не вполне понимают что и как делается и когда.
ну вы судя по ответу знаете. может проведете мастеркласс? а мы тут скинемся...
Все, пока, в теории. Если сработает без косяков - выложу тут технологическую карту. Одно могу сказать: по сравнению с обычным плинтусом - это гораздо более сложная работа, требующая точности и от тех кто штукатурит и от тех, кто монтирует плинтус и, конечно, от тех кто выравнивает/доливает стяжку. Права на ошибку нет ни у кого.[/quote]А напуркуа оно надо то?
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Faceless
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Додано: Сер 14 жов, 2020 00:56
Zebra написав: airmax78 написав:
Все, пока, в теории. Если сработает без косяков - выложу тут технологическую карту. Одно могу сказать: по сравнению с обычным плинтусом - это гораздо более сложная работа, требующая точности и от тех кто штукатурит и от тех, кто монтирует плинтус и, конечно, от тех кто выравнивает/доливает стяжку. Права на ошибку нет ни у кого.
Не знаю насколько там виртуозные мастера, но как по мне, то сделать идеальную стяжку по всему периметру малореально.
Для такого случая - полы на лагах идеальное решение.
Можно. Стыкуют же как-то плитку с паркетной доской, при том что плитка 1 см толщиной, а паркетная доска 1.5 см.
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airmax78
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Додано: Сер 14 жов, 2020 01:01
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Все, пока, в теории. Если сработает без косяков - выложу тут технологическую карту. Одно могу сказать: по сравнению с обычным плинтусом - это гораздо более сложная работа, требующая точности и от тех кто штукатурит и от тех, кто монтирует плинтус и, конечно, от тех кто выравнивает/доливает стяжку. Права на ошибку нет ни у кого.
Не знаю насколько там виртуозные мастера, но как по мне, то сделать идеальную стяжку по всему периметру малореально.
Для такого случая - полы на лагах идеальное решение.
Можно. Стыкуют же как-то плитку с паркетной доской, при том что плитка 1 см толщиной, а паркетная доска 1.5 см.
В любом случае заказывай, сразу повысит стоимость жилплощади от вау эффекта +5%
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Zebra
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Додано: Сер 14 жов, 2020 01:02
Faceless написав:
airmax78 написав:Все, пока, в теории. Если сработает без косяков - выложу тут технологическую карту. Одно могу сказать: по сравнению с обычным плинтусом - это гораздо более сложная работа, требующая точности и от тех кто штукатурит и от тех, кто монтирует плинтус и, конечно, от тех кто выравнивает/доливает стяжку. Права на ошибку нет ни у кого.
А напуркуа оно надо то?
Так написал же: дизайнеры нарисовали двери скрытого монтажа. Мне понравилось. На плинтус скрытого монтажа, который они нарисовали, я даже не сразу обратил внимание. Когда понял что это такое и с какими сложностями связан его монтаж - было уже поздно.
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airmax78
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Додано: Сер 14 жов, 2020 01:11
reus написав: airmax78 написав:
Ребята, в качестве предпраздничного оффтопа: если задумали не жлоб ремонт, не вздумайте делать сами. И не вздумайте сами нанимать мастеров. Мой микро опыт в Киеве показывает, что все, даже рекомендованные мастера, косячат по-черному. От безобидного "и так сойдет" до ПЦа, чреватого полной переделкой. Ищите хорошего прораба.
Я Вам предлагал, толкового профессионала.Ели хотите качественно, то нужно самому во все вникать и контролировать.
Прораб, это не гарантия качества.
Я так рембокс строил. Когда увидел, что нанятая бригада строителей понятия не имеет в расчетах , то вспомнил, что я вообще то сам инженер. Вспомнил все, что знал + месяц каждый день штудировал теорию по строительству. Нарисовал чертеж, сделал расчет нагрузки на несущие стены для правильного подбора их толщины, сделал расчет несущих балок( их размеры, диаметр арматуры, марка бетона), изучил правила укладки плит и их виды и возможность их резать. И контролировал каждый шаг - сколько песка сыпят и сколько цемента, правильно ли укладывают арматуру при заливке. Плиты перекрытия цоколя перекладывали - мне сразу показалось что неправильно. Почитал литературу - точно, неправильно. Ткнул носом в букварь, согласились, переделали.
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Damien
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Додано: Сер 14 жов, 2020 01:16
Zebra написав:
Стяжки еще нет?
Есть, но с перепадами. Там вообще все сложно. Внутрипольные конвекторы - зачем-то были уже залиты стяжкой. Но при этом ни один не выставлен в уровень и тем более ни один не выставлен в уровень с другими конвекторами. Пришлось разбивать стяжку вокруг конвекторов и выставлять все в один уровень.
Вот как тут предлагалось: разбить работы на этапы и нанимать на каждый этап подрядчиков с гарантией (наверное еще среди них тендер проводить. Мой сосед, кстати, так делает - посмотрим на результат). И вот кто и на каком этапе, например, конвекторы должен выставлять? Мог ли я увидеть сам, что конвекторы не в уровень и когда бы я это увидел? (а увидел бы я это только на этапе укладки чистового пола). А когда разбиваешь работы на этапы и на каждом этапе у тебя новые подрядчики - они свою работу сделали, деньги получили и на все остальное им пофиг.
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airmax78
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Додано: Сер 14 жов, 2020 01:30
airmax78 , почитал сейчас про двери скрытого монтажа, про плинтус скрытого монтажа.... Извиняюсь.....а зачем это все? По моему скромному мнению - это головняк как при установке, так и возможной замене в перспективе. Не говоря уже о цене.
Я бы не согласился на это даже если бы цена этого всего скрытого-спрятанного была равна цене классического варианта. Только из-за отсутствия практичности.
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Damien
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Додано: Сер 14 жов, 2020 01:49
Damien написав:airmax78
, почитал сейчас про двери скрытого монтажа, про плинтус скрытого монтажа.... Извиняюсь.....а зачем это все? По моему скромному мнению - это головняк как при установке, так и возможной замене в перспективе. Не говоря уже о цене.
Я бы не согласился на это даже если бы цена этого всего скрытого-спрятанного была равна цене классического варианта. Только из-за отсутствия практичности.
Если можно отказаться - надо отказаться. У меня они вписывались в дизайн. Когда я понял, что это за собой потянет - менять что-то уже было поздно. Из плюсов: отсутствие пыли на плинтусе. Ну и супер-минималистичный внешний вид.
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airmax78
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Додано: Сер 14 жов, 2020 02:00
airmax78 написав: Zebra написав:
Стяжки еще нет?
Есть, но с перепадами. Там вообще все сложно. Внутрипольные конвекторы - зачем-то были уже залиты стяжкой. Но при этом ни один не выставлен в уровень и тем более ни один не выставлен в уровень с другими конвекторами. Пришлось разбивать стяжку вокруг конвекторов и выставлять все в один уровень.
Вот как тут предлагалось: разбить работы на этапы и нанимать на каждый этап подрядчиков с гарантией (наверное еще среди них тендер проводить. Мой сосед, кстати, так делает - посмотрим на результат). И вот кто и на каком этапе, например, конвекторы должен выставлять? Мог ли я увидеть сам, что конвекторы не в уровень и когда бы я это увидел? (а увидел бы я это только на этапе укладки чистового пола). А когда разбиваешь работы на этапы и на каждом этапе у тебя новые подрядчики - они свою работу сделали, деньги получили и на все остальное им пофиг.
Ну так ваш распрекрасный прораб должен же был перед началом работ проверить ровность стен, стяжки и потолка? Не?
И как вам правильно уже заметили, зачем весь этот огород городить? Может гораздо проще было бы клеевую пробку на пол кинуть? Она есть сейчас всевозможных расцветок и фактур, не так критична к миллиметровым перепадам уровня стяжки и с плинтусом никаких проблем. Опять же ходить босиком по такому полу гораздо приятнее. Наверное большенство на форуму безнадёжно отстали от жизни.
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