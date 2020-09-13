Додано: Сер 14 жов, 2020 01:16

Zebra написав: Стяжки еще нет? Стяжки еще нет?

Есть, но с перепадами. Там вообще все сложно. Внутрипольные конвекторы - зачем-то были уже залиты стяжкой. Но при этом ни один не выставлен в уровень и тем более ни один не выставлен в уровень с другими конвекторами. Пришлось разбивать стяжку вокруг конвекторов и выставлять все в один уровень.Вот как тут предлагалось: разбить работы на этапы и нанимать на каждый этап подрядчиков с гарантией (наверное еще среди них тендер проводить. Мой сосед, кстати, так делает - посмотрим на результат). И вот кто и на каком этапе, например, конвекторы должен выставлять? Мог ли я увидеть сам, что конвекторы не в уровень и когда бы я это увидел? (а увидел бы я это только на этапе укладки чистового пола). А когда разбиваешь работы на этапы и на каждом этапе у тебя новые подрядчики - они свою работу сделали, деньги получили и на все остальное им пофиг.