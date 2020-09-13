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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5394539553965397

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 02:15

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Есть, но с перепадами. Там вообще все сложно. Внутрипольные конвекторы - зачем-то были уже залиты стяжкой. Но при этом ни один не выставлен в уровень и тем более ни один не выставлен в уровень с другими конвекторами. Пришлось разбивать стяжку вокруг конвекторов и выставлять все в один уровень.
Вот как тут предлагалось: разбить работы на этапы и нанимать на каждый этап подрядчиков с гарантией (наверное еще среди них тендер проводить. Мой сосед, кстати, так делает - посмотрим на результат). И вот кто и на каком этапе, например, конвекторы должен выставлять? Мог ли я увидеть сам, что конвекторы не в уровень и когда бы я это увидел? (а увидел бы я это только на этапе укладки чистового пола). А когда разбиваешь работы на этапы и на каждом этапе у тебя новые подрядчики - они свою работу сделали, деньги получили и на все остальное им пофиг.


Ну так ваш распрекрасный прораб должен же был перед началом работ проверить ровность стен, стяжки и потолка? Не? :shock:
И как вам правильно уже заметили, зачем весь этот огород городить? Может гораздо проще было бы клеевую пробку на пол кинуть? Она есть сейчас всевозможных расцветок и фактур, не так критична к миллиметровым перепадам уровня стяжки и с плинтусом никаких проблем. Опять же ходить босиком по такому полу гораздо приятнее. Наверное большенство на форуму безнадёжно отстали от жизни.

Так именно прораб все и проверил и сразу сказал что надо делать. Ну какая пробка? Я хотел и наливные полы делать (слава Богу, вовремя остановился) и натуральный линолеум положить и кварц-винил по всей квартире и т.д. и т.п. Хорошо что вовремя остановился и вернулся к более традиционным материалам, а то такого бы намутил.
airmax78
 
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  #<1 ... 5394539553965397
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