Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Есть, но с перепадами. Там вообще все сложно. Внутрипольные конвекторы - зачем-то были уже залиты стяжкой. Но при этом ни один не выставлен в уровень и тем более ни один не выставлен в уровень с другими конвекторами. Пришлось разбивать стяжку вокруг конвекторов и выставлять все в один уровень. Вот как тут предлагалось: разбить работы на этапы и нанимать на каждый этап подрядчиков с гарантией (наверное еще среди них тендер проводить. Мой сосед, кстати, так делает - посмотрим на результат). И вот кто и на каком этапе, например, конвекторы должен выставлять? Мог ли я увидеть сам, что конвекторы не в уровень и когда бы я это увидел? (а увидел бы я это только на этапе укладки чистового пола). А когда разбиваешь работы на этапы и на каждом этапе у тебя новые подрядчики - они свою работу сделали, деньги получили и на все остальное им пофиг.
Ну так ваш распрекрасный прораб должен же был перед началом работ проверить ровность стен, стяжки и потолка? Не? И как вам правильно уже заметили, зачем весь этот огород городить? Может гораздо проще было бы клеевую пробку на пол кинуть? Она есть сейчас всевозможных расцветок и фактур, не так критична к миллиметровым перепадам уровня стяжки и с плинтусом никаких проблем. Опять же ходить босиком по такому полу гораздо приятнее. Наверное большенство на форуму безнадёжно отстали от жизни.
Так именно прораб все и проверил и сразу сказал что надо делать. Ну какая пробка? Я хотел и наливные полы делать (слава Богу, вовремя остановился) и натуральный линолеум положить и кварц-винил по всей квартире и т.д. и т.п. Хорошо что вовремя остановился и вернулся к более традиционным материалам, а то такого бы намутил.
airmax78 написав:Так именно прораб все и проверил и сразу сказал что надо делать. Ну какая пробка? Я хотел и наливные полы делать (слава Богу, вовремя остановился) и натуральный линолеум положить и кварц-винил по всей квартире и т.д. и т.п. Хорошо что вовремя остановился и вернулся к более традиционным материалам, а то такого бы намутил.
Наливные полы или кварц винил в спальнях? У вас хостел с офигенным движняком предполагается? И если вы считаете, что эти материалы в жилых комнатах лучше пробки, остаётся только умыть руки.
Yuri_T написав:флэтлордизм штука опасная. очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.
Таладна! Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.
Я от шукаю мотивацію в роботі, щоб швидше закінчити та оплатити ремонти та перейти в професійні лендлорди.
Вот условный я хочет научиться вышивать крестиком или выучить японский. Но условному мне надо кормить семью и я вынужден "ходить на работу чтобы получать зарплату" и стоять цельный день у станка или протирать штаны в офисе, бухать с сотоварищами по цеху или на корпоративах. Я не хочу это делать, но вынужден. Придя домой, у меня уже "не стоит" ни на вышивание ни на японский. У лендлорда есть такая возможность реализовывать свои желания и стремления, если доход достаточен, чтобы не иметь необходимости "ходить на работу". К сожалению, от года к году, надо иметь все больше и больше объектов, чтобы обеспечивать один и тот-же уровень жизни. Налицо "инфляция бетона". О! Новый экономический термин выдумал. К 5 объектам уже станет вопрос - а во что я вляпался? Это точно ПАССИВНЫЙ доход? И пока я пашу как папа Карлы, зарабатывая на очередной бетон, который меня все равно не сможет обеспечить, время идет, пяльца не тронуты и разговорник японского начинает истлевать. Поэтому, наверное, мне не стать "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ лендлордом", тем для кого это уже профессия. Зачем? Вгатить в СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА туеву хучу бабла, чтобы бегать между объектами, ремонтировать межу сдачами, разруливать проблемы с арендаторами, их кошками, продзюренными диванами и прокуренными обоями 24/7? Это уже работа на себя, но с умапомрачительно низкой эффективностью вложения денег в средства производства. Влад правильно пишет - он оказывает услугу, он работает. И это уже не пассивный доход. Арендный бетон должен быть. Как один из инструментов. Жаль что в Украине нет ему особо альтернатив. Можно играться в карманный форекс. Но это просто спекуляции (в хорошем смысле), не пассивный доход. А сейчас еще и каждый "чистильщик обуви" стремится стать ленлордом. К добру это не приведет. В опчем. так и не выучу я японский...да и вышивать что-то расхотелось.
Yuri_T написав:флэтлордизм штука опасная. очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.
Таладна! Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.
Таладна! какое отношение к понятию "зарплата" имеет флэтлорд, закопавший в киевский бетон катлету размером 250-300к? этот человек уже никогда не заработает 250-300к (или почти никогда). условный Владик никогда не начнёт новый бизнес. он уже рантье. Леонидас Фадинар из Эжен Лабиш и Марк-Мишель. "не ломайте мою мебель, сударь".
Во-первых, Я про образ жизни. Во-вторых,300 куе - это не такие уж и большие деньги для тех, особенно, кто не ковырялся в носу в 2000-2008. И сейчас на переуступках все еще делаются деньги этого порядка, но с высоким риском. Кому-то повезет (в этот раз), кому-то - нет. Есть персонажи, которые считают это ("состоянием" в 300 куе) чем-то чем можно гордиться, но...отнюдь. Недавно разговаривал со знакомой бизнесвумен, мы примерно одинаково неудачно влезли в кредиты каждый в свое время и когда-то обсуждали это и однозначно решили - больше никогда. И вот, она призналась, что вынуждена была взять кредит опять, чтобы выручить близкого человека. Порядка 100 куе. Несколько месяцев назад. Сетует на коронакризис, но ожидает закрыть вопрос за год. Правда ее эта бесконечная гонка на выживание подзадолбала и ищет варианты для свала. Поэтому, те кто как Влад, имел бизнес в Украине, много раз подумает чтобы начинать его пять. По крайней мере в Украине. Ну вот, опять в оффтоп заносит. Медленно шевеля губами читаю название ветки... Я опускаю вариант вваливания в бетон накоплений мздоимцев.
flyman написав:remark Це там десь, в Гостомелі. Де він, а де ШРТ!?
Що до ШРТ, рух електропотягів обмежений, у Немішаєві будете у вагоні стояти без місця, а вже в Бучі хіба що в тамбурі на одній нозі. Маршрутки теж, ще те задоволення, калічні газелі з нарощеним дахом. Там треба жити безвилазно, були Буча, Склозаводська та Ірпінь селом, так вони їм і залишаться, як їм губи не підмазуй. Можливо вам понаїхам це саме то, тобто жир.
Зараз менше людей їздить і електричка з Коростеня не 6 вагонів: місця вистачає, навіть сидячі. А якщо трохи папізже, то сидячка гарантована.