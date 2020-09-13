Додано: Сер 14 жов, 2020 03:58

flyman написав: rjkz написав: Yuri_T написав: флэтлордизм штука опасная.

очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье. флэтлордизм штука опасная.очень быстро делает из нормального активного человека унылого рантье.



Таладна!

Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ. Таладна!Как раз лендлордизм дает возможность заниматься своим хобби, а не "ходить на работу чтобы получать зарплату" превращаясь в унылый овощ.

Я от шукаю мотивацію в роботі, щоб швидше закінчити та оплатити ремонти та перейти в професійні лендлорди. Я от шукаю мотивацію в роботі, щоб швидше закінчити та оплатити ремонти та перейти в професійні лендлорди.

Вот условный я хочет научиться вышивать крестиком или выучить японский. Но условному мне надо кормить семью и я вынужден "ходить на работу чтобы получать зарплату" и стоять цельный день у станка или протирать штаны в офисе, бухать с сотоварищами по цеху или на корпоративах. Я не хочу это делать, но вынужден. Придя домой, у меня уже "не стоит" ни на вышивание ни на японский.У лендлорда есть такая возможность реализовывать свои желания и стремления, если доход достаточен, чтобы не иметь необходимости "ходить на работу". К сожалению, от года к году, надо иметь все больше и больше объектов, чтобы обеспечивать один и тот-же уровень жизни. Налицо "инфляция бетона".О! Новый экономический термин выдумал. К 5 объектам уже станет вопрос - а во что я вляпался? Это точно ПАССИВНЫЙ доход? И пока я пашу как папа Карлы, зарабатывая на очередной бетон, который меня все равно не сможет обеспечить, время идет, пяльца не тронуты и разговорник японского начинает истлевать.Поэтому, наверное, мне не стать "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ лендлордом", тем для кого это уже профессия. Зачем? Вгатить в СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА туеву хучу бабла, чтобы бегать между объектами, ремонтировать межу сдачами, разруливать проблемы с арендаторами, их кошками, продзюренными диванами и прокуренными обоями 24/7? Это уже работа на себя, но с умапомрачительно низкой эффективностью вложения денег в средства производства. Влад правильно пишет - он оказывает услугу, он работает. И это уже не пассивный доход.Арендный бетон должен быть. Как один из инструментов. Жаль что в Украине нет ему особо альтернатив. Можно играться в карманный форекс. Но это просто спекуляции (в хорошем смысле), не пассивный доход.А сейчас еще и каждый "чистильщик обуви" стремится стать ленлордом. К добру это не приведет.В опчем. так и не выучу я японский...да и вышивать что-то расхотелось.