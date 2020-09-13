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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5395539653975398

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По моим наблюдениям быстрее всех эволюционируют строители.Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает :что за идийот так делал?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 09:55

  rjkz написав:Во-первых, Я про образ жизни.
Во-вторых,300 куе - это не такие уж и большие деньги для тех, особенно, кто не ковырялся в носу в 2000-2008. И сейчас на переуступках все еще делаются деньги этого порядка, но с высоким риском. Кому-то повезет (в этот раз), кому-то - нет.

Риск в спекуляциях на переуступках был всегда.
Сейчас он даже меньше, т.к. проще доступ к информации.
Местный бомонд и про Аркаду и про Укрбуд неоднократно предупреждал.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:00

  Мизантрóп написав:По моим наблюдениям быстрее всех эволюционируют строители.Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает :что за идийот так делал?

А у меня другой опыт. Когда видят уровень и качество моего ремонта, то всегда спрашивают контакты, кто делал.
reus
 
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  #<1 ... 5395539653975398
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