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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:43
По моим наблюдениям быстрее всех эволюционируют строители.Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает :что за идийот так делал?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Мизантрóп
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Додано: Сер 14 жов, 2020 09:55
rjkz написав:
Во-первых, Я про образ жизни.
Во-вторых,300 куе - это не такие уж и большие деньги для тех, особенно, кто не ковырялся в носу в 2000-2008. И сейчас на переуступках все еще делаются деньги этого порядка, но с высоким риском. Кому-то повезет (в этот раз), кому-то - нет.
Риск в спекуляциях на переуступках был всегда.
Сейчас он даже меньше, т.к. проще доступ к информации.
Местный бомонд и про Аркаду и про Укрбуд неоднократно предупреждал.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 10:00
Мизантрóп написав:
По моим наблюдениям быстрее всех эволюционируют строители.Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает :что за идийот так делал?
А у меня другой опыт. Когда видят уровень и качество моего ремонта, то всегда спрашивают контакты, кто делал.
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