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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:43
По моим наблюдениям быстрее всех эволюционируют строители.Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает :что за идийот так делал?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Мизантрóп
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Додано: Сер 14 жов, 2020 09:55
rjkz написав:
Во-первых, Я про образ жизни.
Во-вторых,300 куе - это не такие уж и большие деньги для тех, особенно, кто не ковырялся в носу в 2000-2008. И сейчас на переуступках все еще делаются деньги этого порядка, но с высоким риском. Кому-то повезет (в этот раз), кому-то - нет.
Риск в спекуляциях на переуступках был всегда.
Сейчас он даже меньше, т.к. проще доступ к информации.
Местный бомонд и про Аркаду и про Укрбуд неоднократно предупреждал.
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UA
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Додано: Сер 14 жов, 2020 10:00
Мизантрóп написав:
По моим наблюдениям быстрее всех эволюционируют строители.Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает :что за идийот так делал?
А у меня другой опыт. Когда видят уровень и качество моего ремонта, то всегда спрашивают контакты, кто делал.
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reus
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Додано: Сер 14 жов, 2020 10:09
foxluck написав:
А поругайте качественный кварцвинил (который ПВХ) - чем он плох?
Если можно - отдельно в коридоре и кухне (по сравнению с плиткой или керамогранитом), жилой комнате (по сравнению с ламинатом).
паркет выглядит интереснее в т.ч. на потолке
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Сер 14 жов, 2020 10:28
UA написав: rjkz написав:
Во-первых, Я про образ жизни.
Во-вторых,300 куе - это не такие уж и большие деньги для тех, особенно, кто не ковырялся в носу в 2000-2008. И сейчас на переуступках все еще делаются деньги этого порядка, но с высоким риском. Кому-то повезет (в этот раз), кому-то - нет.
Риск в спекуляциях на переуступках был всегда.
Сейчас он даже меньше, т.к. проще доступ к информации.
Местный бомонд и про Аркаду и про Укрбуд неоднократно предупреждал.
"Эксперт" прохожий, вступил в укрбудовский Генезис, всей туфлей лакированой... Теперь запашок на много лет остался.... А он "эксперт" и вступил...
А вы говорите предупреждали ))))))
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Додано: Сер 14 жов, 2020 11:10
foxluck написав: airmax78 написав:
Я хотел и наливные полы делать (слава Богу, вовремя остановился) и натуральный линолеум положить и кварц-винил по всей квартире и т.д. и т.п. Хорошо что вовремя остановился и вернулся к более традиционным материалам, а то такого бы намутил.
А поругайте качественный кварцвинил (который ПВХ) - чем он плох?
Если можно - отдельно в коридоре и кухне (по сравнению с плиткой или керамогранитом), жилой комнате (по сравнению с ламинатом).
понтов мало, экологичен, износоустойчив. нужно идеальное основание, качественная химия и нерукож0пые укладчики. на западе это непонтовое покрытие - "дешево, надежно и практично" (с)
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Додано: Сер 14 жов, 2020 11:15
UA написав: rjkz написав:
Во-первых, Я про образ жизни.
Во-вторых,300 куе - это не такие уж и большие деньги для тех, особенно, кто не ковырялся в носу в 2000-2008. И сейчас на переуступках все еще делаются деньги этого порядка, но с высоким риском. Кому-то повезет (в этот раз), кому-то - нет.
Риск в спекуляциях на переуступках был всегда.
Сейчас он даже меньше, т.к. проще доступ к информации.
Местный бомонд и про Аркаду и про Укрбуд неоднократно предупреждал.
wow! мы уже бомонд))) тем не менее, нас мало кто слушал.
конечно, если судить по схлопнувшимся застройщикам, то раньше их было больше. но если по количеству ставших объектов, то сейчас рекорд.
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