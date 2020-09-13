Додано: Сер 14 жов, 2020 09:43

По моим наблюдениям быстрее всех эволюционируют строители.Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает :что за идийот так делал?

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.