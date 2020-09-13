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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По моим наблюдениям быстрее всех эволюционируют строители.Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего и спрашивает :что за идийот так делал?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:55
Риск в спекуляциях на переуступках был всегда.
Сейчас он даже меньше, т.к. проще доступ к информации.
Местный бомонд и про Аркаду и про Укрбуд неоднократно предупреждал.
Додано: Сер 14 жов, 2020 10:00
Додано: Сер 14 жов, 2020 10:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
паркет выглядит интереснее в т.ч. на потолке
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 14 жов, 2020 10:28
"Эксперт" прохожий, вступил в укрбудовский Генезис, всей туфлей лакированой... Теперь запашок на много лет остался.... А он "эксперт" и вступил...
А вы говорите предупреждали ))))))
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:10
понтов мало, экологичен, износоустойчив. нужно идеальное основание, качественная химия и нерукож0пые укладчики. на западе это непонтовое покрытие - "дешево, надежно и практично" (с)
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:15
wow! мы уже бомонд))) тем не менее, нас мало кто слушал.
конечно, если судить по схлопнувшимся застройщикам, то раньше их было больше. но если по количеству ставших объектов, то сейчас рекорд.
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:01
Всіх зі Святом і феєричною перемогою нашої збірної! Прошу поділитися думками і порадами, бо якби не дуже в темі. Мій син планує купити однокімнатну в столиці. В кінці серпня приїхали до Києва і подивились з ріелторами десь вісім локацій. Сподобались малахіт та новолипки, але ті квартири, що були не підійшов ремонт, бо у "пацика" свої специфічні смаки. Ріелтор заспокоїв і сказав почекати, бо за його прогнозами тоді були ціни на піку, бо заможні тьоті і дяді тоді масово купували своїм новоявленим студентам-отприскам квартирки в престижних ЖК, щоб після навчання можна було без втрат їх продати, що і є логічним. Але вже середина жовтня і я бачу, що подібні квартири, які, скажімо, на новолипках і прилеглих вулицях коштували 120К (з ремонтом, меблями та технікою) наразі вже коштують 145-150К, а з малахіту взагалі пропозицій толкових немає. Тому ділема - купувати зараз за 150К чи чекати далі в надії на зниження цін до рівня літа 2020, тобто 2300-2500К за квадрат. У кого які думки?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:05
Василь-Рівне
Терміново купляти за 150 000 Дол "однушку"!
Тому що подорожчає!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас вам расскажут тут, что вы все врете и работаете риелтором или в ОП, что цены уже сильно упали и скоро упадут ещё.
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