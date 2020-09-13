Додано: Сер 14 жов, 2020 12:01

Всіх зі Святом і феєричною перемогою нашої збірної! Прошу поділитися думками і порадами, бо якби не дуже в темі. Мій син планує купити однокімнатну в столиці. В кінці серпня приїхали до Києва і подивились з ріелторами десь вісім локацій. Сподобались малахіт та новолипки, але ті квартири, що були не підійшов ремонт, бо у "пацика" свої специфічні смаки. Ріелтор заспокоїв і сказав почекати, бо за його прогнозами тоді були ціни на піку, бо заможні тьоті і дяді тоді масово купували своїм новоявленим студентам-отприскам квартирки в престижних ЖК, щоб після навчання можна було без втрат їх продати, що і є логічним. Але вже середина жовтня і я бачу, що подібні квартири, які, скажімо, на новолипках і прилеглих вулицях коштували 120К (з ремонтом, меблями та технікою) наразі вже коштують 145-150К, а з малахіту взагалі пропозицій толкових немає. Тому ділема - купувати зараз за 150К чи чекати далі в надії на зниження цін до рівня літа 2020, тобто 2300-2500К за квадрат. У кого які думки?

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.