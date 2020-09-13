Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Может ему стоит арендовать пока? Поймёт что ему нужно, определится с локаций, неспешно будет ходить туристом смотреть варианты, а не ходить теленком за риелтором. Поймет что по чем, что висит, что нужно хватать. Может подвернётся хороший вариант напрямую. Спешка в таком деле не нужна.
airmax78 написав:Я хотел и наливные полы делать (слава Богу, вовремя остановился) и натуральный линолеум положить и кварц-винил по всей квартире и т.д. и т.п. Хорошо что вовремя остановился и вернулся к более традиционным материалам, а то такого бы намутил.
А поругайте качественный кварцвинил (который ПВХ) - чем он плох? Если можно - отдельно в коридоре и кухне (по сравнению с плиткой или керамогранитом), жилой комнате (по сравнению с ламинатом).
Тут есть настоящие специалисты по отделочным материалам - им и карты в руки. На мой дилетантский взгляд: кварцвинил не подходит в качестве замены керамограниту в проходных зонах, т.к. царапается на раз-два и это становится заметно уже через несколько месяцев эксплуатации. По сравнению с паркетной доской выглядит дешево. При этом стоит - совсем не дешево. В общем, имхо, это плохая замена и керамограниту и паркетной доске.
Vlad442 написав:Может ему стоит арендовать пока? Поймёт что ему нужно, определится с локаций, неспешно будет ходить туристом смотреть варианты
Він орендує у Вінниці і тому ходити туристом не буде. Йому сподобались ці локації - мені на Сікорського біля посольства США, бо там поруч парк, тиша, краса. Але жити йому, тому якби тут треба враховувати його інтереси.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Вітання усім! Пропоную до обговорення https://new.finance.ua/ua/arenda-v-kieve У спецпроєкті ви побачите, як змінювалися ціни на оренду квартир по районам Києва за останні роки. Буду вдячна за зворотній зв'язок)
Frant написав:Що ви маєте проти ріелторів??? Тут їх четвертина форуму. Можливо, навіть третина!
Якщо це так, то можна мені в п\п зкидати варіанти по НЛ та малахіту однокімнатна з ремонтом, бажано до 120К
Не риэлтор, а с риэлторами, разводящими здесь людей, наоборот, воюю, но прокомментирую. В НЛ 120к для однушки с ремонтом - это минимум-минимум. Таких вариантов практически нет, и даже в 2015-2016 гг на дне рынка они не были массовыми.
Можно поискать во Французских кварталах - там будет хороший выбор в пределах этого бюджета. И ищите, по возможности, сами - не полагайтесь на пройдох, любящих поездить по ушам. Особенно, не-киевлянам...
zРадио написав:В НЛ 120к для однушки с ремонтом - это минимум-минимум. Таких вариантов практически нет, и даже в 2015-2016 гг на дне рынка они не были массовыми.
Своїми очима бачив в серпні
zРадио написав:не полагайтесь на пройдох, любящих поездить по ушам.
Цілий день їздив по Києву з ріелтором, на шахрая не схожа зовсім, на мій погляд взагалі трудяга, другий знайомий шкільного товариша який у нього знімає квартиру в будинку біля НЛ на Каха Бендукідзе, тому цю перестрогу відхиляю.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.