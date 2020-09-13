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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5396539753985399

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:12

  Василь-Рівне написав: У кого які думки?

Может ему стоит арендовать пока? Поймёт что ему нужно, определится с локаций, неспешно будет ходить туристом смотреть варианты, а не ходить теленком за риелтором. Поймет что по чем, что висит, что нужно хватать. Может подвернётся хороший вариант напрямую.
Спешка в таком деле не нужна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:13

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Я хотел и наливные полы делать (слава Богу, вовремя остановился) и натуральный линолеум положить и кварц-винил по всей квартире и т.д. и т.п. Хорошо что вовремя остановился и вернулся к более традиционным материалам, а то такого бы намутил.

А поругайте качественный кварцвинил (который ПВХ) - чем он плох?
Если можно - отдельно в коридоре и кухне (по сравнению с плиткой или керамогранитом), жилой комнате (по сравнению с ламинатом).

Тут есть настоящие специалисты по отделочным материалам - им и карты в руки. На мой дилетантский взгляд: кварцвинил не подходит в качестве замены керамограниту в проходных зонах, т.к. царапается на раз-два и это становится заметно уже через несколько месяцев эксплуатации. По сравнению с паркетной доской выглядит дешево. При этом стоит - совсем не дешево. В общем, имхо, это плохая замена и керамограниту и паркетной доске.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:15

  UA написав:
То что двери скрытого монтажа и плинтус скрытого монтажа нормально реализуемы только при стенах из гипсокартона вы обнаружите на этапе покраски стен :mrgreen:

А какая разница гипсокартон или штукатурка? Ну, посмотрим, конечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Может ему стоит арендовать пока? Поймёт что ему нужно, определится с локаций, неспешно будет ходить туристом смотреть варианты

Він орендує у Вінниці і тому ходити туристом не буде. Йому сподобались ці локації - мені на Сікорського біля посольства США, бо там поруч парк, тиша, краса. Але жити йому, тому якби тут треба враховувати його інтереси.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:26

  Vlad442 написав:Сейчас вам расскажут тут, что вы все врете и работаете риелтором или в ОП, что цены уже сильно упали и скоро упадут ещё.


Що ви маєте проти ріелторів???
Тут їх четвертина форуму. Можливо, навіть третина!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Що ви маєте проти ріелторів???
Тут їх четвертина форуму. Можливо, навіть третина!

Якщо це так, то можна мені в п\п зкидати варіанти по НЛ та малахіту однокімнатна з ремонтом, бажано до 120К
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вітання усім!
Пропоную до обговорення https://new.finance.ua/ua/arenda-v-kieve
У спецпроєкті ви побачите, як змінювалися ціни на оренду квартир по районам Києва за останні роки.
Буду вдячна за зворотній зв'язок)
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І ось ще огляд акцій на первинці, за жовтень https://t.me/minfin_realty/754
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:51

  Василь-Рівне написав:
  Frant написав:Що ви маєте проти ріелторів???
Тут їх четвертина форуму. Можливо, навіть третина!

Якщо це так, то можна мені в п\п зкидати варіанти по НЛ та малахіту однокімнатна з ремонтом, бажано до 120К


Не риэлтор, а с риэлторами, разводящими здесь людей, наоборот, воюю, но прокомментирую. В НЛ 120к для однушки с ремонтом - это минимум-минимум. Таких вариантов практически нет, и даже в 2015-2016 гг на дне рынка они не были массовыми.

Можно поискать во Французских кварталах - там будет хороший выбор в пределах этого бюджета. И ищите, по возможности, сами - не полагайтесь на пройдох, любящих поездить по ушам. Особенно, не-киевлянам...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:В НЛ 120к для однушки с ремонтом - это минимум-минимум. Таких вариантов практически нет, и даже в 2015-2016 гг на дне рынка они не были массовыми.

Своїми очима бачив в серпні
  zРадио написав:не полагайтесь на пройдох, любящих поездить по ушам.

Цілий день їздив по Києву з ріелтором, на шахрая не схожа зовсім, на мій погляд взагалі трудяга, другий знайомий шкільного товариша який у нього знімає квартиру в будинку біля НЛ на Каха Бендукідзе, тому цю перестрогу відхиляю.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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