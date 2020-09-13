|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:19
Василь-Рівне написав:
Своїми очима бачив в серпні
Но ничего ведь не выбрали, потому что таких вариантов 1-2, правильно? Выбирая квартиру с ремонтом, как правило, первая попавшаяся не подойдет )) Поэтому нужно смотреть на комплексы, где таких вариантов будет с десяток
Василь-Рівне написав:
Цілий день їздив по Києву з ріелтором, на шахрая не схожа зовсім, на мій погляд взагалі трудяга, другий знайомий шкільного товариша який у нього знімає квартиру в будинку біля НЛ на Каха Бендукідзе, тому цю перестрогу відхиляю.
Они не все такие. И в любом случае, если оказать им высокое доверие, то вас будут уводить все дальше и дальше от ожиданий - либо в сторону увеличения бюджета, либо в сторону компромисса по качеству
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1420 раз.
- Подякували: 3220 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:43
zРадио написав:
Но ничего ведь не выбрали, потому что таких вариантов 1-2, правильно? Выбирая квартиру с ремонтом, как правило, первая попавшаяся не подойдет ))
Я вибрав, син - ні, в нього "особливий" смак, ну наприклад - в одній квартирі були багато меблів, два телевізори, а йому з меблів потрібне лише ліжко і кухня, а телевізори категорично не потрібні, якщо є ванна - відмова, бо потрібний лише душ, такі в нього специфічні вимоги. На моє зауваження, що лишні меблі, телевізори можна продати-викинути-забрати, замість ванни зробити душ - не реагує і не хоче тим займатись. Що я можу з цим зробити? В нього зовсім інші погляди і на життя і на житло.
zРадио написав:
будут уводить все дальше и дальше от ожиданий - либо в сторону увеличения бюджета, либо в сторону компромисса по качеству
з бюджетом так і вийшло, бо планували 80К, але коли побували на пр.Лобановського - єдина квартира яка сподобалась, але рух авто, шум, якийсь інтуїтивний дискомфорт, а тут бац НЛ - Швейцарія, або малахіт мінімісто в центрі і відразу були вимушені самовільно підняти цінник на 50%
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Сер 14 жов, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5324
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 5522 раз.
- Подякували: 2478 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:49
Цена 120 к с ремонтом является хорошим предложением для НЛ, как на сегодня, видимо поэтому такие предложения быстро уходят. Похожие цены есть в соседних домах, типа Новопечерский двор, или называемая тут общажка на Бендукидзе, но они уровнем ниже.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1565
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 13:49
Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
Сумно, але буде дорожчати.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:07
remark написав:
почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
То не я, а мій син
Просто він раб на галері з червоними очима (програміст рівня middle)
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5324
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 5522 раз.
- Подякували: 2478 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:26
Василь-Рівне написав:
з бюджетом так і вийшло, бо планували 80К, але коли побували на пр.Лобановського - єдина квартира яка сподобалась, але рух авто, шум, якийсь інтуїтивний дискомфорт, а тут бац НЛ - Швейцарія, або малахіт мінімісто в центрі і відразу були вимушені самовільно підняти цінник на 50%
А спонсор этого праздника - вы, или сын? )))
remark написав:
Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
Сумно, але буде дорожчати.
Хоспадя, какая чушь
Вам не стыдно писать такое на финансовом форуме? Спрос - это производная не только доходов, но и желания потреблять!
За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...
Даже если принять на веру ваш аргумент о том, что у большего числа людей появилось 120-150к на однушку в Киеве, то с другой стороны - и предложение возросло уж точно в не меньшей степени. Посмотрите на те же НЛ - сколько их настроили, не вспоминая уже про десятки других проектов.
А если принять во внимание падение доходов бизнеса, коллапс целых индустрий и обвал занятости, происходящий на наших глазах - это все менее существенно, чем единственный пример Василя?
Вы в адеквате, или уже начали праздновать?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7763
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1420 раз.
- Подякували: 3220 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:28
Василь-Рівне написав: remark написав:
почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
То не я, а мій син
Просто він раб на галері з червоними очима (програміст рівня middle)
Дивно те, що зараз рух IT-ників з центру у передмістя (є багато таких знайомих). Навіщо жити в центрі на ремоуті?
По питанню порадив би не купляти на хаях, а пересидіти до літа 2021 в оренді в районі майбутньої купівлі, звикнути до чадного газу, шуму ітд.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3920
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:30
remark написав:
Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
Сумно, але буде дорожчати.
Не думаю.
Основоположники тотал пи$дет$а и самые придирчивые квартиросъёмщики не лгали, когда выкладывали простыни графиков,таблиц отчётности и обоснований, шо монолиту край себестоимости 300уе/метр с землёй и модным МОПом.
За 150 можно будет скоро купить стоЯк!
И не только под аренду.
ПыСы Главному пророку:
Цена прелести на Минской 300уе за метр минус пять Камазов по расценкам Эйра разломать и вывезти хлам!
Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём!
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1840
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:36
zРадио написав:
За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...
Вы непонимаете, Бентли, Роллс-Ройсы могут произвести сколько угодно, а вот количество квартир на КРЖН - постоянная величина, поэтому только дорожает.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3920
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:36
BIGor написав:
Дивно те, що зараз рух IT-ників з центру у передмістя (є багато таких знайомих). Навіщо жити в центрі на ремоуті?
По питанню порадив би не купляти на хаях, а пересидіти до літа 2021 в оренді в районі майбутньої купівлі, звикнути до чадного газу, шуму ітд.
Всі люди різні,а мій то ... взагалі мовчу. Він і так живе в центрі Вінниці в турецькому кварталі з вікнами на всю стіну, але особливого шуму, газу я ні там, ні в столиці на НЛ, ні у малахіті не відчував, а на Сікорського там взагалі чисте і свіже повітря, принаймні мені так здалося. Щодо вартості, то мені також видається, що ціна 3К за квадрат дещо завищена і може знизиться до 2,5К, але я не фахівець, це чисто інтуїтивно, тому і питаю тут думку більш просунутих у цих питаннях форумчан.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5324
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 5522 раз.
- Подякували: 2478 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Василь-Рівне
і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19383
|3221258
|
Вів 13 жов, 2020 20:15
Mavr
|
|129
|229092
|
|
|478
|207071
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|