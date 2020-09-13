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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5397539853995400

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:19

  Василь-Рівне написав: Своїми очима бачив в серпні


Но ничего ведь не выбрали, потому что таких вариантов 1-2, правильно? Выбирая квартиру с ремонтом, как правило, первая попавшаяся не подойдет )) Поэтому нужно смотреть на комплексы, где таких вариантов будет с десяток

  Василь-Рівне написав: Цілий день їздив по Києву з ріелтором, на шахрая не схожа зовсім, на мій погляд взагалі трудяга, другий знайомий шкільного товариша який у нього знімає квартиру в будинку біля НЛ на Каха Бендукідзе, тому цю перестрогу відхиляю.


Они не все такие. И в любом случае, если оказать им высокое доверие, то вас будут уводить все дальше и дальше от ожиданий - либо в сторону увеличения бюджета, либо в сторону компромисса по качеству
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но ничего ведь не выбрали, потому что таких вариантов 1-2, правильно? Выбирая квартиру с ремонтом, как правило, первая попавшаяся не подойдет ))

Я вибрав, син - ні, в нього "особливий" смак, ну наприклад - в одній квартирі були багато меблів, два телевізори, а йому з меблів потрібне лише ліжко і кухня, а телевізори категорично не потрібні, якщо є ванна - відмова, бо потрібний лише душ, такі в нього специфічні вимоги. На моє зауваження, що лишні меблі, телевізори можна продати-викинути-забрати, замість ванни зробити душ - не реагує і не хоче тим займатись. Що я можу з цим зробити? В нього зовсім інші погляди і на життя і на житло.
  zРадио написав:будут уводить все дальше и дальше от ожиданий - либо в сторону увеличения бюджета, либо в сторону компромисса по качеству
:D :D :D з бюджетом так і вийшло, бо планували 80К, але коли побували на пр.Лобановського - єдина квартира яка сподобалась, але рух авто, шум, якийсь інтуїтивний дискомфорт, а тут бац НЛ - Швейцарія, або малахіт мінімісто в центрі і відразу були вимушені самовільно підняти цінник на 50% :shock:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 14 жов, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:49

Цена 120 к с ремонтом является хорошим предложением для НЛ, как на сегодня, видимо поэтому такие предложения быстро уходят. Похожие цены есть в соседних домах, типа Новопечерский двор, или называемая тут общажка на Бендукидзе, но они уровнем ниже.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
Сумно, але буде дорожчати.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.

То не я, а мій син :D Просто він раб на галері з червоними очима (програміст рівня middle) :?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:26

  Василь-Рівне написав: з бюджетом так і вийшло, бо планували 80К, але коли побували на пр.Лобановського - єдина квартира яка сподобалась, але рух авто, шум, якийсь інтуїтивний дискомфорт, а тут бац НЛ - Швейцарія, або малахіт мінімісто в центрі і відразу були вимушені самовільно підняти цінник на 50% :shock:


А спонсор этого праздника - вы, или сын? )))

  remark написав:Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
Сумно, але буде дорожчати.


Хоспадя, какая чушь :oops: Вам не стыдно писать такое на финансовом форуме? Спрос - это производная не только доходов, но и желания потреблять!

За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...

Даже если принять на веру ваш аргумент о том, что у большего числа людей появилось 120-150к на однушку в Киеве, то с другой стороны - и предложение возросло уж точно в не меньшей степени. Посмотрите на те же НЛ - сколько их настроили, не вспоминая уже про десятки других проектов.

А если принять во внимание падение доходов бизнеса, коллапс целых индустрий и обвал занятости, происходящий на наших глазах - это все менее существенно, чем единственный пример Василя? :roll: Вы в адеквате, или уже начали праздновать?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:28

  Василь-Рівне написав:
  remark написав:почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.

То не я, а мій син :D Просто він раб на галері з червоними очима (програміст рівня middle) :?

Дивно те, що зараз рух IT-ників з центру у передмістя (є багато таких знайомих). Навіщо жити в центрі на ремоуті?
По питанню порадив би не купляти на хаях, а пересидіти до літа 2021 в оренді в районі майбутньої купівлі, звикнути до чадного газу, шуму ітд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:30

  remark написав:Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
Сумно, але буде дорожчати.

Не думаю.
Основоположники тотал пи$дет$а и самые придирчивые квартиросъёмщики не лгали, когда выкладывали простыни графиков,таблиц отчётности и обоснований, шо монолиту край себестоимости 300уе/метр с землёй и модным МОПом.
За 150 можно будет скоро купить стоЯк!
И не только под аренду.
ПыСы Главному пророку:
Цена прелести на Минской 300уе за метр минус пять Камазов по расценкам Эйра разломать и вывезти хлам!
Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...

Вы непонимаете, Бентли, Роллс-Ройсы могут произвести сколько угодно, а вот количество квартир на КРЖН - постоянная величина, поэтому только дорожает. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Дивно те, що зараз рух IT-ників з центру у передмістя (є багато таких знайомих). Навіщо жити в центрі на ремоуті?
По питанню порадив би не купляти на хаях, а пересидіти до літа 2021 в оренді в районі майбутньої купівлі, звикнути до чадного газу, шуму ітд.

Всі люди різні,а мій то ... взагалі мовчу. Він і так живе в центрі Вінниці в турецькому кварталі з вікнами на всю стіну, але особливого шуму, газу я ні там, ні в столиці на НЛ, ні у малахіті не відчував, а на Сікорського там взагалі чисте і свіже повітря, принаймні мені так здалося. Щодо вартості, то мені також видається, що ціна 3К за квадрат дещо завищена і може знизиться до 2,5К, але я не фахівець, це чисто інтуїтивно, тому і питаю тут думку більш просунутих у цих питаннях форумчан.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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