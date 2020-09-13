Додано: Сер 14 жов, 2020 13:49

Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.

Сумно, але буде дорожчати.

Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.