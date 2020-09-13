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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5398539954005401

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:11

  BIGor написав:
  zРадио написав:За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...

Вы непонимаете, Бентли, Роллс-Ройсы могут произвести сколько угодно, а вот количество квартир на КРЖН - постоянная величина, поэтому только дорожает. :D


Та да))) Ведь построить технологичный завод и подготовить для него инженеров - задача во много раз легче, чем типовую 25-30-этажку выгнать :mrgreen:

Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль", только с разницей в 3 десятка лет...
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:37

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  zРадио написав:За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...

Вы непонимаете, Бентли, Роллс-Ройсы могут произвести сколько угодно, а вот количество квартир на КРЖН - постоянная величина, поэтому только дорожает. :D


Та да))) Ведь построить технологичный завод и подготовить для него инженеров - задача во много раз легче, чем типовую 25-30-этажку выгнать :mrgreen:

Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль", только с разницей в 3 десятка лет...

Это строят для тех у кого зажила трещина.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль

Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль

Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...


Вы по всей площади ЖК погуляли? Начало мне и самому нравится - это то, что со стороны Дружбы Народов.

PS: насчет безопасности - увы, нет. Там повышенная концентрация хамла на квадратный метр (любимый ЖК силовиков при деньгах)
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:03

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль

Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...

Я там позитивной ауры не почувствовал. Безопасности тоже. Я пытался понять, но так и не понял феномена этого ЖК.
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