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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:11
BIGor написав: zРадио написав:
За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...
Вы непонимаете, Бентли, Роллс-Ройсы могут произвести сколько угодно, а вот количество квартир на КРЖН - постоянная величина, поэтому только дорожает.
Та да))) Ведь построить технологичный завод и подготовить для него инженеров - задача во много раз легче, чем типовую 25-30-этажку выгнать
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль", только с разницей в 3 десятка лет...
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:37
zРадио написав: BIGor написав: zРадио написав:
За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...
Вы непонимаете, Бентли, Роллс-Ройсы могут произвести сколько угодно, а вот количество квартир на КРЖН - постоянная величина, поэтому только дорожает.
Та да))) Ведь построить технологичный завод и подготовить для него инженеров - задача во много раз легче, чем типовую 25-30-этажку выгнать
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль", только с разницей в 3 десятка лет...
Это строят для тех у кого зажила трещина.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:40
zРадио написав:
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль
Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль
Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...
Вы по всей площади ЖК погуляли? Начало мне и самому нравится - это то, что со стороны Дружбы Народов.
PS: насчет безопасности - увы, нет. Там повышенная концентрация хамла на квадратный метр (любимый ЖК силовиков при деньгах)
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:03
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль
Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...
Я там позитивной ауры не почувствовал. Безопасности тоже. Я пытался понять, но так и не понял феномена этого ЖК.
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