Додано: Сер 14 жов, 2020 16:54

Василь-Рівне



Если вы увидите квартиру в новолипках за 120к с ремонтом- берите сразу, там таких цен нету, ибо она уйдёт очень быстро. Только если это именно новолипки на ул. Драгомирова, а не дом на Подвысоцкого, и тем более не дельмар , или прилегающие дома. Дельмар вообще не брать ни в коем случае. Подвысоцкого - это обычная цена, и как для той общажки дороговато. Малахит не брать вообще, тем более однушку за 120-150к. Это тупо влёт на деньги будет.

То что вы смотрели возле посольства в парке, это скорее всего жк Зелёный Осторов. Там очень тупиковое место и узкая дорога , у меня коллега утром оттуда по 40 минут выезжать может из комплекса.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

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