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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:11
BIGor написав: zРадио написав:
За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...
Вы непонимаете, Бентли, Роллс-Ройсы могут произвести сколько угодно, а вот количество квартир на КРЖН - постоянная величина, поэтому только дорожает.
Та да))) Ведь построить технологичный завод и подготовить для него инженеров - задача во много раз легче, чем типовую 25-30-этажку выгнать
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль", только с разницей в 3 десятка лет...
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:37
zРадио написав: BIGor написав: zРадио написав:
За прошедшее десятилетие миллионеров в мире стало в 2,2 раза больше, а миллиардеров - в 2,6 раз больше. Но ценники на Бентли, Роллс-Ройсы и пр. роскошь почему-то без изменений...
Вы непонимаете, Бентли, Роллс-Ройсы могут произвести сколько угодно, а вот количество квартир на КРЖН - постоянная величина, поэтому только дорожает.
Та да))) Ведь построить технологичный завод и подготовить для него инженеров - задача во много раз легче, чем типовую 25-30-этажку выгнать
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль", только с разницей в 3 десятка лет...
Это строят для тех у кого зажила трещина.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:40
zРадио написав:
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль
Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль
Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...
Вы по всей площади ЖК погуляли? Начало мне и самому нравится - это то, что со стороны Дружбы Народов.
PS: насчет безопасности - увы, нет. Там повышенная концентрация хамла на квадратный метр (любимый ЖК силовиков при деньгах)
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:03
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль
Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...
Я там позитивной ауры не почувствовал. Безопасности тоже. Я пытался понять, но так и не понял феномена этого ЖК.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:24
zРадио написав:
насчет безопасности - увы, нет. Там повышенная концентрация хамла на квадратный метр (любимый ЖК силовиков при деньгах)
airmax78 написав:
Я там позитивной ауры не почувствовал. Безопасности тоже.
Я вже зрозумів - район лайно, люди там хамло, навіть серед білого дня виходити там не можна - вб'ють-пограбують в дві секунди, без протигазу - зась, у вуха відразу беруши закладати - тобто район дно з дикими цінами на житло. Ок, а де тоді в Києві район не лайно, ціни на житло дармові, люди не хамло, бомжів-гопників нема, безпека на вищому рівні, повітря кришталево чисте, а тиша така, що чутно як комар дзижчить?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:51
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
насчет безопасности - увы, нет. Там повышенная концентрация хамла на квадратный метр (любимый ЖК силовиков при деньгах)
airmax78 написав:
Я там позитивной ауры не почувствовал. Безопасности тоже.
Я вже зрозумів - район лайно, люди там хамло, навіть серед білого дня виходити там не можна - вб'ють-пограбують в дві секунди, без протигазу - зась, у вуха відразу беруши закладати - тобто район дно з дикими цінами на житло. Ок, а де тоді в Києві район не лайно, ціни на житло дармові, люди не хамло, бомжів-гопників нема, безпека на вищому рівні, повітря кришталево чисте, а тиша така, що чутно як комар дзижчить?
в р-не метро Васильковская, домов не меряно, людей нет.
вчера прокатился был впечатлен, даже потом начал гуглить что это было и для кого строится. один только ЖК "Паркова Долина" чего стоит...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:54
Василь-Рівне
Если вы увидите квартиру в новолипках за 120к с ремонтом- берите сразу, там таких цен нету, ибо она уйдёт очень быстро. Только если это именно новолипки на ул. Драгомирова, а не дом на Подвысоцкого, и тем более не дельмар , или прилегающие дома. Дельмар вообще не брать ни в коем случае. Подвысоцкого - это обычная цена, и как для той общажки дороговато. Малахит не брать вообще, тем более однушку за 120-150к. Это тупо влёт на деньги будет.
То что вы смотрели возле посольства в парке, это скорее всего жк Зелёный Осторов. Там очень тупиковое место и узкая дорога , у меня коллега утром оттуда по 40 минут выезжать может из комплекса.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Сер 14 жов, 2020 17:05
Жека79 написав:
Если вы увидите квартиру в новолипках за 120к с ремонтом- берите сразу, там таких цен нету, ибо она уйдёт очень быстро.
В серпні бачив і продалась дійсно швидко
Жека79 написав:
Малахит не брать вообще, тем более однушку за 120-150к. Это тупо влёт на деньги будет.
Чому не брати Малахіт? Мені там сподобалось. Ні ні - там ціни були 80К за однушку
Жека79 написав:
Там очень тупиковое место и узкая дорога , у меня коллега утром оттуда по 40 минут выезжать может из комплекса.
Так, вірно, але авто немає і він не хоче мати його, тому це питання поки що другорядне.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 17:07
Василь-Рівне написав: zРадио написав:
Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль
Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...
Из последнего запомнилось покушение на наркобарона там проживающего, и смерть удошника (нарванные удошники напали на пересичного, а он оказался бывшим боксером)...
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