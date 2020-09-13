Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:насчет безопасности - увы, нет. Там повышенная концентрация хамла на квадратный метр (любимый ЖК силовиков при деньгах)
airmax78 написав:Я там позитивной ауры не почувствовал. Безопасности тоже.
Я вже зрозумів - район лайно, люди там хамло, навіть серед білого дня виходити там не можна - вб'ють-пограбують в дві секунди, без протигазу - зась, у вуха відразу беруши закладати - тобто район дно з дикими цінами на житло. Ок, а де тоді в Києві район не лайно, ціни на житло дармові, люди не хамло, бомжів-гопників нема, безпека на вищому рівні, повітря кришталево чисте, а тиша така, що чутно як комар дзижчить?
Нет, там норм. Но не на те деньги что просят. Заповедные места о которых вы спрашиваете, знают только коренные жители Киева. Дразнятся, но не делятся. Киев - не резиновый. Вернее заповедные места не резиновые.