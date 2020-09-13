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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5399540054015402

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:20

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:насчет безопасности - увы, нет. Там повышенная концентрация хамла на квадратный метр (любимый ЖК силовиков при деньгах)
  airmax78 написав:Я там позитивной ауры не почувствовал. Безопасности тоже.

:D :D :D Я вже зрозумів - район лайно, люди там хамло, навіть серед білого дня виходити там не можна - вб'ють-пограбують в дві секунди, без протигазу - зась, у вуха відразу беруши закладати - тобто район дно з дикими цінами на житло. Ок, а де тоді в Києві район не лайно, ціни на житло дармові, люди не хамло, бомжів-гопників нема, безпека на вищому рівні, повітря кришталево чисте, а тиша така, що чутно як комар дзижчить?

Нет, там норм. Но не на те деньги что просят. Заповедные места о которых вы спрашиваете, знают только коренные жители Киева. Дразнятся, но не делятся. Киев - не резиновый. Вернее заповедные места не резиновые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:23

  Василь-Рівне написав:
  Жека79 написав:Если вы увидите квартиру в новолипках за 120к с ремонтом- берите сразу, там таких цен нету, ибо она уйдёт очень быстро.

В серпні бачив і продалась дійсно швидко
  Жека79 написав:Малахит не брать вообще, тем более однушку за 120-150к. Это тупо влёт на деньги будет.

Чому не брати Малахіт? Мені там сподобалось. Ні ні - там ціни були 80К за однушку
  Жека79 написав:Там очень тупиковое место и узкая дорога , у меня коллега утром оттуда по 40 минут выезжать может из комплекса.

Так, вірно, але авто немає і він не хоче мати його, тому це питання поки що другорядне.

Самокаты Болт там, пока, тоже парковать запрещают. Надо смотреть на карту покрытия Bolt.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:26

  BIGor написав:
  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль

Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...

Из последнего запомнилось покушение на наркобарона там проживающего, и смерть удошника (нарванные удошники напали на пересичного, а он оказался бывшим боксером)...

Последнее произошло возле ЖК Французский квартал. А ЖК Новолипки запомнились съемками вот этого короткометражного фильма для взрослых: https://tsn.ua/kyiv/v-elitnomu-rayoni-k ... 03279.html
Вероятно prof туда забрел с девушкой с Крещатика. Немного не дошли до бассейна.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:50

  Василь-Рівне написав:
  remark написав:почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.

То не я, а мій син :D Просто він раб на галері з червоними очима (програміст рівня middle) :?

Міддл у Вінниці = 2-3 куо (-6%) в залежності від спеціалізації, тому однуха за ці гроші стала можливою завдяки люблячому татові 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:59

[quote="5077146:zРадио"
Вы в адеквате, или уже начали праздновать?[/quote]
Чим я вас роздратував зРадіо? Ви тут топітє за дешевій начебто, а я привів приклад що дорожчає і є люди які купують, за що тоді ви мене ображаєте?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:03

  барабашов написав:Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём!

Барабашов! Я не можу вплинути на те кому тут жити, а кому ні, так що ваш спіч про жлобів це не до мене, ви наче теж плануєте купити в Києві, то мене це чомусь не дратує.
Востаннє редагувалось remark в Сер 14 жов, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:08

  remark написав:Чим я вас роздратував зРадіо?


Простите за прямоту - не очень умным аргументом

  remark написав:Ви тут топітє за дешевій начебто


Это не так - я "топлю" за цикличность рынка, а не вечные дорожаи, или дешевеи. Будьте уверены - спустя год-полтора стойкого роста экономики я буду "топить" за волну дорожая. Но сейчас волна дешевея, ее начало.

  remark написав:а я привів приклад що дорожчає, і є люди які купують


Наличие потенциального покупателя не является примером роста цены. Вот вы и повторили то, что вызвало мою реакцию. Возможно, излишне бурную - за это прошу меня извинить
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:10

  zРадио написав:Наличие потенциального покупателя не является примером роста цены. Вот вы и повторили то, что вызвало мою реакцию. Возможно, излишне бурную - за это прошу меня извинить


Вибачаю і в суперечки з вами не вступаю.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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