Додано: Сер 14 жов, 2020 17:59

[quote="5077146:zРадио"

Вы в адеквате, или уже начали праздновать?[ /quote]

Чим я вас роздратував зРадіо? Ви тут топітє за дешевій начебто, а я привів приклад що дорожчає і є люди які купують, за що тоді ви мене ображаєте?

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