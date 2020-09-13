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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5400540154025403>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:20

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:насчет безопасности - увы, нет. Там повышенная концентрация хамла на квадратный метр (любимый ЖК силовиков при деньгах)
  airmax78 написав:Я там позитивной ауры не почувствовал. Безопасности тоже.

:D :D :D Я вже зрозумів - район лайно, люди там хамло, навіть серед білого дня виходити там не можна - вб'ють-пограбують в дві секунди, без протигазу - зась, у вуха відразу беруши закладати - тобто район дно з дикими цінами на житло. Ок, а де тоді в Києві район не лайно, ціни на житло дармові, люди не хамло, бомжів-гопників нема, безпека на вищому рівні, повітря кришталево чисте, а тиша така, що чутно як комар дзижчить?

Нет, там норм. Но не на те деньги что просят. Заповедные места о которых вы спрашиваете, знают только коренные жители Киева. Дразнятся, но не делятся. Киев - не резиновый. Вернее заповедные места не резиновые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:23

  Василь-Рівне написав:
  Жека79 написав:Если вы увидите квартиру в новолипках за 120к с ремонтом- берите сразу, там таких цен нету, ибо она уйдёт очень быстро.

В серпні бачив і продалась дійсно швидко
  Жека79 написав:Малахит не брать вообще, тем более однушку за 120-150к. Это тупо влёт на деньги будет.

Чому не брати Малахіт? Мені там сподобалось. Ні ні - там ціни були 80К за однушку
  Жека79 написав:Там очень тупиковое место и узкая дорога , у меня коллега утром оттуда по 40 минут выезжать может из комплекса.

Так, вірно, але авто немає і він не хоче мати його, тому це питання поки що другорядне.

Самокаты Болт там, пока, тоже парковать запрещают. Надо смотреть на карту покрытия Bolt.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:26

  BIGor написав:
  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Вообще, мне новые новолипки (извиняюсь на тавтологию - однотипные свечки последних лет) уж очень напоминают троещинский архитектурный "ансамбль

Якби мене і сина вразила не стільки архітектура, скільки чистота, сучасна інфраструктура, відчуття безпеки, якась така там позитивна аура ...

Из последнего запомнилось покушение на наркобарона там проживающего, и смерть удошника (нарванные удошники напали на пересичного, а он оказался бывшим боксером)...

Последнее произошло возле ЖК Французский квартал. А ЖК Новолипки запомнились съемками вот этого короткометражного фильма для взрослых: https://tsn.ua/kyiv/v-elitnomu-rayoni-k ... 03279.html
Вероятно prof туда забрел с девушкой с Крещатика. Немного не дошли до бассейна.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:50

  Василь-Рівне написав:
  remark написав:почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.

То не я, а мій син :D Просто він раб на галері з червоними очима (програміст рівня middle) :?

Міддл у Вінниці = 2-3 куо (-6%) в залежності від спеціалізації, тому однуха за ці гроші стала можливою завдяки люблячому татові 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:59

[quote="5077146:zРадио"
Вы в адеквате, или уже начали праздновать?[/quote]
Чим я вас роздратував зРадіо? Ви тут топітє за дешевій начебто, а я привів приклад що дорожчає і є люди які купують, за що тоді ви мене ображаєте?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:03

  барабашов написав:Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём!

Барабашов! Я не можу вплинути на те кому тут жити, а кому ні, так що ваш спіч про жлобів це не до мене, ви наче теж плануєте купити в Києві, то мене це чомусь не дратує.
Востаннє редагувалось remark в Сер 14 жов, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:08

  remark написав:Чим я вас роздратував зРадіо?


Простите за прямоту - не очень умным аргументом

  remark написав:Ви тут топітє за дешевій начебто


Это не так - я "топлю" за цикличность рынка, а не вечные дорожаи, или дешевеи. Будьте уверены - спустя год-полтора стойкого роста экономики я буду "топить" за волну дорожая. Но сейчас волна дешевея, ее начало.

  remark написав:а я привів приклад що дорожчає, і є люди які купують


Наличие потенциального покупателя не является примером роста цены. Вот вы и повторили то, что вызвало мою реакцию. Возможно, излишне бурную - за это прошу меня извинить
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:10

  zРадио написав:Наличие потенциального покупателя не является примером роста цены. Вот вы и повторили то, что вызвало мою реакцию. Возможно, излишне бурную - за это прошу меня извинить


Вибачаю і в суперечки з вами не вступаю.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:58

  Анна Максимова написав:Вітання усім!
Пропоную до обговорення https://new.finance.ua/ua/arenda-v-kieve
У спецпроєкті ви побачите, як змінювалися ціни на оренду квартир по районам Києва за останні роки.
Буду вдячна за зворотній зв'язок)


Мнения "экспертов по недвижимости" редко бывают объективными.
Попробуйте по аренде еще здесь разместить пост:
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Профильная ветка.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:43

  xio13 написав:
"Эксперт" прохожий, вступил в укрбудовский Генезис, всей туфлей лакированой... Теперь запашок на много лет остался.... А он "эксперт" и вступил...
А вы говорите предупреждали ))))))

Я не эксперт а ты реально альтернативно одаренный)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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