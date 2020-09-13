Новопечерских липок никогда не было до 120. И, скорее всего, никогда и не будет.
Могли стоить до 120 куе квартиры в новых домах возле новопечерских липок.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 20:47
Новопечерских липок никогда не было до 120. И, скорее всего, никогда и не будет.
Могли стоить до 120 куе квартиры в новых домах возле новопечерских липок.
Востаннє редагувалось hume в Сер 14 жов, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 жов, 2020 20:54
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:03
Пардон, конечно не мое дело, но я-бы посоветовал при выборе НЛ поинтересоваться контингентом это комплекса. Если интересуют мои наблюдения - напишите в ЛС.
У меня было несколько проектов в этом ЖК - малоприятная публика. Если Ваш сын того-же типа как мои арендаторы-Ай-Ти (одни снимают уже более 5 лет, периодически было общение помимо арендных отношений), то, извините за грубость, они с представителями того контингента "на одном поле не сядут".
Я не интересовался, но в плане подходящих соседей поинтересуйтесь Юнитом. Многие его хвалят - типа концептуальный.)))
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:20
Так, просто для понимания в какой точке реальности мы находимся.
В2010 году (уже после обвала вызванного кризисом 2008), знакомые продали ушатанный (ориджинал еще окна, в одной комнате расползшийся ламинат, во второй ориджинал паркет, украинский ПВХ (линолеумом не поворачивается язык назвать), на кухне забрызганный жиром (ноги прилипали, они очень любят мясо жарить), самостоятельно поклеенные обойки на ту поверхность что была, двп-шные двери и харьковская (90-х годов качества) плитка в санузлах)2 к БПС на Гонгадзе. 42 м2. 78 куе. Долго правда продавали - месяцев 8, но тем не менее.
Итак, 42 м2 за такое одоробло в 2010 году и 120 куе за 1к в НЛ. Еще и с ремонтом.
Как по мне, в той БПС-ке ремонт надо считать в минус. И даже если по бедному накинуть 20 куе (просто больше на это даже "рука не подниметс") на ту бпску, то она уже в стольник станет.
А 150 - это уже "серьезные накопления".
Динамика видна?
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дякую за пораду, але він з тих айтішників, яких спілкування з сусідами не цікавить від слова зовсім, тому він ніде і не з ким не сяде на полі ... бо не п'є, не палить, не їсть м'яса, риби і т.і. Про що такому індивідууму спілкуватися з пересічним?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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