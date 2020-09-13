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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5400540154025403

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:47

  Василь-Рівне написав:
  Frant написав:Що ви маєте проти ріелторів???
Тут їх четвертина форуму. Можливо, навіть третина!

Якщо це так, то можна мені в п\п зкидати варіанти по НЛ та малахіту однокімнатна з ремонтом, бажано до 120К

Новопечерских липок никогда не было до 120. И, скорее всего, никогда и не будет.
Могли стоить до 120 куе квартиры в новых домах возле новопечерских липок.
Востаннє редагувалось hume в Сер 14 жов, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:54

Кто-то, судя по всему, начинает торговать укошным самостроем на Жилянской:
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:03

  Василь-Рівне написав:
  remark написав:почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.

То не я, а мій син :D Просто він раб на галері з червоними очима (програміст рівня middle) :?


Пардон, конечно не мое дело, но я-бы посоветовал при выборе НЛ поинтересоваться контингентом это комплекса. Если интересуют мои наблюдения - напишите в ЛС.
У меня было несколько проектов в этом ЖК - малоприятная публика. Если Ваш сын того-же типа как мои арендаторы-Ай-Ти (одни снимают уже более 5 лет, периодически было общение помимо арендных отношений), то, извините за грубость, они с представителями того контингента "на одном поле не сядут".
Я не интересовался, но в плане подходящих соседей поинтересуйтесь Юнитом. Многие его хвалят - типа концептуальный.)))
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:20

  барабашов написав:
  remark написав:Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
Сумно, але буде дорожчати.

Не думаю.
Основоположники тотал пи$дет$а и самые придирчивые квартиросъёмщики не лгали, когда выкладывали простыни графиков,таблиц отчётности и обоснований, шо монолиту край себестоимости 300уе/метр с землёй и модным МОПом.
За 150 можно будет скоро купить стоЯк!
И не только под аренду.
ПыСы Главному пророку:
Цена прелести на Минской 300уе за метр минус пять Камазов по расценкам Эйра разломать и вывезти хлам!
Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём!


Так, просто для понимания в какой точке реальности мы находимся.
В2010 году (уже после обвала вызванного кризисом 2008), знакомые продали ушатанный (ориджинал еще окна, в одной комнате расползшийся ламинат, во второй ориджинал паркет, украинский ПВХ (линолеумом не поворачивается язык назвать), на кухне забрызганный жиром (ноги прилипали, они очень любят мясо жарить), самостоятельно поклеенные обойки на ту поверхность что была, двп-шные двери и харьковская (90-х годов качества) плитка в санузлах)2 к БПС на Гонгадзе. 42 м2. 78 куе. Долго правда продавали - месяцев 8, но тем не менее.
Итак, 42 м2 за такое одоробло в 2010 году и 120 куе за 1к в НЛ. Еще и с ремонтом.
Как по мне, в той БПС-ке ремонт надо считать в минус. И даже если по бедному накинуть 20 куе (просто больше на это даже "рука не подниметс") на ту бпску, то она уже в стольник станет.
А 150 - это уже "серьезные накопления". :mrgreen:
Динамика видна?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Если Ваш сын того-же типа как мои арендаторы-Ай-Ти (одни снимают уже более 5 лет, периодически было общение помимо арендных отношений), то, извините за грубость, они с представителями того контингента "на одном поле не сядут".
Я не интересовался, но в плане подходящих соседей поинтересуйтесь Юнитом. Многие его хвалят - типа концептуальный.)))

Дякую за пораду, але він з тих айтішників, яких спілкування з сусідами не цікавить від слова зовсім, тому він ніде і не з ким не сяде на полі ... бо не п'є, не палить, не їсть м'яса, риби і т.і. Про що такому індивідууму спілкуватися з пересічним? :roll:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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