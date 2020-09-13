Додано: Сер 14 жов, 2020 21:20

барабашов написав: remark написав: Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.

Сумно, але буде дорожчати. Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.Сумно, але буде дорожчати.

Не думаю.

Основоположники тотал пи$дет$а и самые придирчивые квартиросъёмщики не лгали, когда выкладывали простыни графиков,таблиц отчётности и обоснований, шо монолиту край себестоимости 300уе/метр с землёй и модным МОПом.

За 150 можно будет скоро купить стоЯк!

И не только под аренду.

ПыСы Главному пророку:

Цена прелести на Минской 300уе за метр минус пять Камазов по расценкам Эйра разломать и вывезти хлам!

Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём! Не думаю.Основоположники тотал пи$дет$а и самые придирчивые квартиросъёмщики не лгали, когда выкладывали простыни графиков,таблиц отчётности и обоснований, шо монолиту край себестоимости 300уе/метр с землёй и модным МОПом.За 150 можно будет скоро купить стоЯк!И не только под аренду.ПыСы Главному пророку:Цена прелести на Минской 300уе за метр минус пять Камазов по расценкам Эйра разломать и вывезти хлам!Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём!

Так, просто для понимания в какой точке реальности мы находимся.В2010 году (уже после обвала вызванного кризисом 2008), знакомые продали ушатанный (ориджинал еще окна, в одной комнате расползшийся ламинат, во второй ориджинал паркет, украинский ПВХ (линолеумом не поворачивается язык назвать), на кухне забрызганный жиром (ноги прилипали, они очень любят мясо жарить), самостоятельно поклеенные обойки на ту поверхность что была, двп-шные двери и харьковская (90-х годов качества) плитка в санузлах)2 к БПС на Гонгадзе. 42 м2. 78 куе. Долго правда продавали - месяцев 8, но тем не менее.Итак, 42 м2 за такое одоробло в 2010 году и 120 куе за 1к в НЛ. Еще и с ремонтом.Как по мне, в той БПС-ке ремонт надо считать в минус. И даже если по бедному накинуть 20 куе (просто больше на это даже "рука не подниметс") на ту бпску, то она уже в стольник станет.А 150 - это уже "серьезные накопления".Динамика видна?