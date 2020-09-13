Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує.
То не я, а мій син Просто він раб на галері з червоними очима (програміст рівня middle)
Пардон, конечно не мое дело, но я-бы посоветовал при выборе НЛ поинтересоваться контингентом это комплекса. Если интересуют мои наблюдения - напишите в ЛС. У меня было несколько проектов в этом ЖК - малоприятная публика. Если Ваш сын того-же типа как мои арендаторы-Ай-Ти (одни снимают уже более 5 лет, периодически было общение помимо арендных отношений), то, извините за грубость, они с представителями того контингента "на одном поле не сядут". Я не интересовался, но в плане подходящих соседей поинтересуйтесь Юнитом. Многие его хвалят - типа концептуальный.)))
remark написав:Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує. Сумно, але буде дорожчати.
Не думаю. Основоположники тотал пи$дет$а и самые придирчивые квартиросъёмщики не лгали, когда выкладывали простыни графиков,таблиц отчётности и обоснований, шо монолиту край себестоимости 300уе/метр с землёй и модным МОПом. За 150 можно будет скоро купить стоЯк! И не только под аренду. ПыСы Главному пророку: Цена прелести на Минской 300уе за метр минус пять Камазов по расценкам Эйра разломать и вывезти хлам! Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём!
Так, просто для понимания в какой точке реальности мы находимся. В2010 году (уже после обвала вызванного кризисом 2008), знакомые продали ушатанный (ориджинал еще окна, в одной комнате расползшийся ламинат, во второй ориджинал паркет, украинский ПВХ (линолеумом не поворачивается язык назвать), на кухне забрызганный жиром (ноги прилипали, они очень любят мясо жарить), самостоятельно поклеенные обойки на ту поверхность что была, двп-шные двери и харьковская (90-х годов качества) плитка в санузлах)2 к БПС на Гонгадзе. 42 м2. 78 куе. Долго правда продавали - месяцев 8, но тем не менее. Итак, 42 м2 за такое одоробло в 2010 году и 120 куе за 1к в НЛ. Еще и с ремонтом. Как по мне, в той БПС-ке ремонт надо считать в минус. И даже если по бедному накинуть 20 куе (просто больше на это даже "рука не подниметс") на ту бпску, то она уже в стольник станет. А 150 - это уже "серьезные накопления". Динамика видна?
rjkz написав:Если Ваш сын того-же типа как мои арендаторы-Ай-Ти (одни снимают уже более 5 лет, периодически было общение помимо арендных отношений), то, извините за грубость, они с представителями того контингента "на одном поле не сядут". Я не интересовался, но в плане подходящих соседей поинтересуйтесь Юнитом. Многие его хвалят - типа концептуальный.)))
Дякую за пораду, але він з тих айтішників, яких спілкування з сусідами не цікавить від слова зовсім, тому він ніде і не з ким не сяде на полі ... бо не п'є, не палить, не їсть м'яса, риби і т.і. Про що такому індивідууму спілкуватися з пересічним?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав: Дякую за пораду, але він з тих айтішників, яких спілкування з сусідами не цікавить від слова зовсім, тому він ніде і не з ким не сяде на полі ... бо не п'є, не палить, не їсть м'яса, риби і т.і. Про що такому індивідууму спілкуватися з пересічним?
Я бы также не советовал рассматривать НЛ, особенно для айтишника (и без машины). Там концентрация "хозяев жизни" зашкаливает. За 120 однуха с ремонтом - это скорее всего в объяве был другой соседний дом, и было указано что "рядом НЛ" и тот же лун его записал как предложение в самом НЛ.
remark написав:Тут кажуть нема дорожаю, почитавши Василя з Рівного розумієш, що не тільки хабарники можуть собі дозволити викласти за однуху 120-150 кує. Сумно, але буде дорожчати.
Не думаю. Основоположники тотал пи$дет$а и самые придирчивые квартиросъёмщики не лгали, когда выкладывали простыни графиков,таблиц отчётности и обоснований, шо монолиту край себестоимости 300уе/метр с землёй и модным МОПом. За 150 можно будет скоро купить стоЯк! И не только под аренду. ПыСы Главному пророку: Цена прелести на Минской 300уе за метр минус пять Камазов по расценкам Эйра разломать и вывезти хлам! Дайте людям с серъёзными накоплениями наконец то пожить в Киеве! Не будьте жлобьём!
Так, просто для понимания в какой точке реальности мы находимся. В2010 году (уже после обвала вызванного кризисом 2008), знакомые продали ушатанный (ориджинал еще окна, в одной комнате расползшийся ламинат, во второй ориджинал паркет, украинский ПВХ (линолеумом не поворачивается язык назвать), на кухне забрызганный жиром (ноги прилипали, они очень любят мясо жарить), самостоятельно поклеенные обойки на ту поверхность что была, двп-шные двери и харьковская (90-х годов качества) плитка в санузлах)2 к БПС на Гонгадзе. 42 м2. 78 куе. Долго правда продавали - месяцев 8, но тем не менее. Итак, 42 м2 за такое одоробло в 2010 году и 120 куе за 1к в НЛ. Еще и с ремонтом. Как по мне, в той БПС-ке ремонт надо считать в минус. И даже если по бедному накинуть 20 куе (просто больше на это даже "рука не подниметс") на ту бпску, то она уже в стольник станет. А 150 - это уже "серьезные накопления". Динамика видна?