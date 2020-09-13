Додано: Чет 15 жов, 2020 04:32

Василь-Рівне написав: rjkz написав: Если Ваш сын того-же типа как мои арендаторы-Ай-Ти (одни снимают уже более 5 лет, периодически было общение помимо арендных отношений), то, извините за грубость, они с представителями того контингента "на одном поле не сядут".

Я не интересовался, но в плане подходящих соседей поинтересуйтесь Юнитом. Многие его хвалят - типа концептуальный.))) Если Ваш сын того-же типа как мои арендаторы-Ай-Ти (одни снимают уже более 5 лет, периодически было общение помимо арендных отношений), то, извините за грубость, они с представителями того контингента "на одном поле не сядут".Я не интересовался, но в плане подходящих соседей поинтересуйтесь Юнитом. Многие его хвалят - типа концептуальный.)))

Дякую за пораду, але він з тих айтішників, яких спілкування з сусідами не цікавить від слова зовсім, тому він ніде і не з ким не сяде на полі ... бо не п'є, не палить, не їсть м'яса, риби і т.і. Про що такому індивідууму спілкуватися з пересічним? Дякую за пораду, але він з тих айтішників, яких спілкування з сусідами не цікавить від слова зовсім, тому він ніде і не з ким не сяде на полі ... бо не п'є, не палить, не їсть м'яса, риби і т.і. Про що такому індивідууму спілкуватися з пересічним?

Вы не понимаете всей глубины глубин проблемы.Вопрос не в том, что Ваш сын будет с кем-то заводить отношения из соседей или нет.Соседи по НЛ сами привыкли решать с кем и как они будут "отношать".В качестве иллюстрации, много раз этот случай уже описывал, еще один мне не в тягость.Приехал курьер доставки пиццы на Матизе, припарковался у подъезда, поднялся с пиццей на этаж. Подъехал жилец этого-же дома на Рэйнже, увидев Матиз аху...ах, как удивился. Возмутился - типа, что здесь делает это недоразумение? Взял из багажника биту и отхайдокал ни в чем не повинный Матиз так, что на нем не осталось живого ни стекла ни двери ни зеркала. Сел в свой рейнж и уехал. Курьер был мягко говоря расстроен.Есть еще пара историй. Некоторые происходили у меня на глазах, некоторые с моими знакомыми. НЛ - это токсичная среда для НОРМАЛЬНОГО человека. Некоторые мечтают хоть как-то примазаться к этому сословью, но не думаю. чтобы Ваш сын разделял их мировоззрение.