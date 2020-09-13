Додано: Чет 15 жов, 2020 09:20

rjkz написав: Приехал курьер доставки пиццы на Матизе, припарковался у подъезда, поднялся с пиццей на этаж. Подъехал жилец этого-же дома на Рэйнже, увидев Матиз аху...ах, как удивился. Возмутился - типа, что здесь делает это недоразумение? Взял из багажника биту и отхайдокал ни в чем не повинный Матиз так, что на нем не осталось живого ни стекла ни двери ни зеркала. Сел в свой рейнж и уехал. Курьер был мягко говоря расстроен. Приехал курьер доставки пиццы на Матизе, припарковался у подъезда, поднялся с пиццей на этаж. Подъехал жилец этого-же дома на Рэйнже, увидев Матиз аху...ах, как удивился. Возмутился - типа, что здесь делает это недоразумение? Взял из багажника биту и отхайдокал ни в чем не повинный Матиз так, что на нем не осталось живого ни стекла ни двери ни зеркала. Сел в свой рейнж и уехал. Курьер был мягко говоря расстроен.

Вы наверное видели это все сами или этот рассказ через пятые руки и оброс сгущением красок. Зачем водитель Рейнджа приезжал, чисто чтобы раздолбать машину доставщика пиццы? По тому что он приехал-раздолбал и уехал. Это по вашим словам. Причем я не отрицаю что это могло быть. А что если другие организации по обслуживанию и доставке приезжают их машины наверное тоже бьют?А может было типа этого:Вообще в том районе, не относящиеся к НЛ вижу много горелых машин. Во дворах Подвысоцкого 10 несколько месяцев стоят горелые машины, накрытые теном. Так же видел на Драгомирова 2-а, при мне горела год назад машина на Примаченко, точней при мне ее тушили.Да контингент там специфический. Но при этом вы явно сгущаете краски. Ведь там живут не только блатные, а и менеджеры/программисты... И если бы там был сильный ужас выросло бы предложение оттуда съехать, что отразилось бы на ценах.К примеру я там бываю регулярно, при мне эксцессов не было.